Los 20 estados de México con módulos de atención de la Conavi

En una primera etapa, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó 58 módulos de atención en 20 estados del país para iniciar el registro de potenciales beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar.

El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en el marco del gobierno de Claudia Sheinbaum, busca garantizar el derecho a una vivienda digna para personas y familias en situación de alta vulnerabilidad social. Su meta es ambiciosa: construir un millón 800,000 viviendas entre 2025 y 2030, además de mejorar miles de hogares existentes, con una inversión estimada en 600,00 millones de pesos.

Este programa opera bajo modalidades que privilegian la inclusión: otorga subsidios al 100%, esquemas de financiamiento sin intereses, mensualidades accesibles y diversas opciones como renta con opción a compra.