Freno a rentas, impulso a la crisis: alertan sobre efectos del Bando 1

La gentrificación en la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en uno de los temas más controversiales del debate público. En respuesta, el gobierno capitalino presentó el Bando 1, una estrategia que contempla 14 acciones para frenar el aumento de los precios de renta y la gentrificación.

Sin embargo, especialistas del sector inmobiliario advierten que algunas medidas podrían resultar contraproducentes. Entre ellas destacan la creación del Índice de Precios de Alquiler Razonable y el impulso de una nueva Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

Francisco Andragnes, director general de Homie, explicó que desde la aprobación del “tope” a los incrementos de rentas en la capital en el 2024, la oferta de viviendas en alquiler se redujo 20%, mientras que los precios se dispararon entre 15 y 30 por ciento.

“Hoy la oferta de departamentos en renta es muy limitada. Recientemente lanzamos un departamento de dos dormitorios con un precio de 17,000 pesos en la colonia Portales. Casi 200 personas agendaron cita para visitarlo, solo el primer fin de semana. Una locura. ¿Por qué? Porque no hay oferta”, comentó el directivo de la proptech en entrevista.

Temen mayor restricción

Para Leopoldo Hirschhon, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en el Valle de México, un punto clave será definir quién o cómo se establecerán los precios de renta en la Ciudad de México.

Si bien Juan Pablo De Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, adelantó que se considerarán factores como el costo del predial, el valor comercial y los avalúos, Hirschhon subrayó la importancia de incluir a propietarios y desarrolladores en la discusión.

“La preocupación de la gente es 100% legítima, porque no encuentran en dónde vivir. Esperamos que entre autoridades, vecinos y desarrolladores podamos llegar a un acuerdo. Porque durante muchos años no hemos podido satisfacer la demanda y se han expulsado cerca de 25,000 familias al año de la Ciudad de México”, dijo a Econohábitat.

Asimismo, Hirschhon destacó que el Bando 1 contempla acciones relevantes, como la creación de un Plan Maestro para la planeación urbana y un Observatorio de Suelo y Vivienda, herramientas que podrían contribuir a entender mejor la dinámica del mercado de rentas en la urbe.

Urge un cambio de rumbo

Si bien, Andragnes consideró que el diagnóstico del gobierno sobre la crisis de vivienda es correcto, puntualizó que el enfoque de control del mercado de rentas no resolverá el problema de fondo.

“El control de rentas no va a resolver el problema de base si no se permite que se construyan más viviendas. De hecho, los desarrolladores hoy tienen miedo de construir algo en la Ciudad de México; temen no obtener los permisos necesarios o que les frenen la obra”, afirmó.

El directivo subrayó la necesidad de repensar el futuro habitacional de la capital mediante un plan maestro que fomente la densidad y la calidad de la vivienda disponible. Finalmente, advirtió que, de no cambiar la dirección de las políticas actuales, la capital podría enfrentar un escenario insostenible.

“Lo que hace falta es apostar para que haya más disponibilidad. De lo contrario, se viene un escenario distópico que no me gustaría imaginar. Una ciudad que siga construyendo 20,000 viviendas al año cuando la demanda supera las 100,000… seguro habrá más desplazamientos y descontento social”, concluyó.