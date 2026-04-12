Wout van Aert destronó a Tadej Pogačar en París-Roubaix

El Campeón del Mundo perdió por metros, no por minutos, en la París-Roubaix.

Lideró la carrera junto a Wout van Aert tras atacar en el tramo adoquinado de Auchy-lez-Orchies a 54 km de la meta, y ambos se mantuvieron en cabeza hasta el final.

Pogačar lanzó varios ataques durante la carrera para intentar descolgar al velocista Van Aert, pero el esloveno no lo consiguió.

"Creo que la mayoría de los ciclistas tuvieron problemas con los pinchazos. Tuve tres pinchazos y tres cambios de bicicleta, así que no fue lo ideal. Misión imposible descolgar a Van Aert hoy. Di lo mejor de mí en el sprint, pero al final ganó los Campos Elíseos, así que es difícil vencerlo”, comentó.

Pogačar estuvo a punto de caerse en varias ocasiones sobre el adoquín mientras él y Van Aert resistían a un grupo perseguidor que incluía al tres veces ganador Mathieu van der Poel en la recta final hacia Roubaix.

Sin embargo, en los últimos metros, Pogačar afirmó que tenía pocas posibilidades en el sprint.

"Tuve un equipo muy fuerte que me ayudó a recuperar terreno justo antes de Arenberg, pero para entonces ya estaba bastante agotado.

Pogačar, ganador de cuatro de los cinco Monumentos del ciclismo, continuará su búsqueda por la victoria en el quinto, que se disputará en el norte de Francia.

Dos participaciones en la París-Roubaix y dos segundos puestos para Pogačar.

Resultados

1.Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) – 5:16:52

2.Tadej Pogačar (UAE Team Emirates–XRG) s.t

3.Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) – +13″