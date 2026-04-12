Jannik Sinner: "necesito un poco de tiempo para asimilar lo que pasó"

Jannik Sinner se pone de nuevo la corona del ATP y lo hizo con gran desempeño sostenido. Ahora, solo tiene que preocuparse especialmente de un jugador: Carlos Alcaraz, porque es el único que puede arrebatarle la cima del ranking.

El mes pasado, el italiano se convirtió en el primer jugador desde Roger Federer en 2017 en ganar el "Sunshine Double".

Sinner alcanzó otro hito en el Monte-Carlo Masters al vencer a su gran rival Carlos Alcaraz y ganar su primer título ATP Masters 1000 en arcilla y el octavo en total, asegurando además su regreso a la cima del ranking. Sinner apenas puede creer lo que está sucediendo.

"Estoy sorprendido, en el buen sentido, y [la victoria] significa mucho para mí. Todavía necesito un poco de tiempo para asimilar lo que ha pasado".

Se convirtió en el único jugador, junto con Novak Djokovic, en salir victorioso en los tres primeros torneos Masters 1000 de una temporada. Sinner ahora tiene un récord de 24-2 en 2026.

"Cada día me despertaba con la intención de mejorar y luego de ser mejor jugador. Aquí [en Montecarlo], trabajamos día a día, intentando comprender cuál es el mejor estilo de juego contra cada rival, porque no he jugado el mismo tenis contra todos. Cambiamos pequeñas cosas".

Sinner mejoró su récord a 7-10 en su historial contra Alcaraz y consiguió dos victorias consecutivas contra el español por primera vez desde 2023.

El español llegó a la final de Montecarlo con una racha de 17 victorias consecutivas en arcilla y, al igual que Sinner, solo cedió un set en su camino hacia el título. Sinner también reconoció los logros de Alcaraz durante la entrega de premios.

Carlos Alcaraz completó el Grand Slam de Carrera en el Abierto de Australia y es ocho veces campeón de ATP Masters 1000. Sin embargo, el joven de 22 años no pudo encontrar su mejor nivel cuando más importaba contra Jannik Sinner en Montecarlo, donde el italiano se impuso por 7-6(5), 6-3.

“Diría que en los momentos importantes, en los puntos clave, no jugué bien. Creo que tuve muchas oportunidades en el partido que no aproveché. Muchos juegos, muchos puntos, muchos 15/30, 0/30. Creo que en el primer tie-break no jugué bien y creo que él simplemente desplegó un tenis increíble cuando más importaba. Creo que esa fue la clave hoy”.

Sinner ha mejorado su historial a 7-10 entre ambos y ahora tiene un balance de 2-3 contra el español en tierra batida. Alcaraz venció a Sinner en las finales de Roland Garros y Roma el año pasado, salvando tres puntos de partido en París, por lo que no le sorprendió el nivel de su rival.

"Hemos visto el nivel de Jannik en tierra batida y creo que ha ido mejorando mucho año tras año. Creo que está alcanzando un nivel en tierra batida que va a ser realmente peligroso para todos. No me sorprende en absoluto, porque ya pudimos ver el nivel que jugó el año pasado en Roland Garros”.

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