Son Heung-min llega a LAFC en transferencia récord

Son Heung-min llega a una región de compatriotas. Vivió una década en Londres para defender al Tottenham, pero ahora, en Los Ángeles se podrá sentir como en casa.

Según datos del gobierno coreano, en 2023, había más coreanos viviendo en Estados Unidos que en cualquier otro país extranjero. Según el Pew Research Center, había más personas viviendo en California (530,000) que en cualquier otro estado de EU. El capitán de la selección nacional de Corea del Sur, tiene contrato hasta 2027 con opción para 2028 y una opción adicional hasta junio de 2029. Según informes, Son llega por más de 26.5 millones de dólares, lo que lo convierte en el fichaje más caro en la historia de la MLS.

"Sonny es un ícono mundial y uno de los jugadores más dinámicos y destacados del futbol mundial. Su ambición, habilidad y carácter se alinean perfectamente con nuestros valores en el LAFC. Estamos orgullosos de que haya elegido Los Ángeles para el siguiente capítulo de su extraordinaria carrera”, dijo John Thorrington, copresidente del LAFC.

"Sonny es un ganador indiscutible y una persona de talla mundial, y confiamos en que impulsará a nuestro club e inspirará a nuestra comunidad, tanto dentro como fuera de la cancha", agregó.

Son pasó la última década en el Tottenham tras brillar en la Bundesliga con el Hamburger SV y el Bayer Leverkusen, consolidando su estatus de leyenda del club con 173 goles en 454 partidos. Ambas marcas se encuentran entre las 10 mejores en la historia de los Spurs.

La temporada pasada, Son capitaneó al Tottenham en la conquista del título de la UEFA Europa League 2024-25 contra el Manchester United. Durante su etapa en el club londinense, también ayudó al Tottenham a alcanzar la final de la Champions League 2018-19.

A nivel internacional, Son ha anotado 51 goles en 134 partidos con Corea del Sur. Ambas marcas se encuentran entre las tres mejores en la historia del programa. Son ha participado en las tres últimas Copas Mundiales de la FIFA, destacando su participación en los octavos de final de Qatar 2022. Recientemente, ayudó a Corea del Sur a clasificarse para la edición del 2026.

"Traer a Sonny al LAFC y a nuestra ciudad ha sido un sueño para nosotros durante varios años. Mis socios y yo somos grandes admiradores de Sonny, tanto jugador como persona. Su fichaje es una declaración de nuestro compromiso con la excelencia en la cancha y nuestra ambición de seguir forjando nuestra reputación como un club de talla mundial en el panorama futbolístico mundial. Sonny, como jugador y persona, inspirará no solo a nuestros aficionados en Los Ángeles y a la increíble comunidad del sur de California, sino también a millones de aficionados en todo el mundo", declaró Bennett Rosenthal, director ejecutivo del LAFC.