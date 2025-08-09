Sinner y Sabalenka, defensores del título, arrancan con victorias en Cincinnati

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka mostraron sus credenciales como números uno del tenis mundial al debutar este sábado con triunfos categóricos en la segunda ronda del Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati, que en esta jornada despidió a dos favoritos, el noruego Casper Ruud y el italiano Lorenzo Musetti.

Los cabezas de serie masculino y femenino del torneo competían por primera vez desde Wimbledon, donde Sinner levantó el título y Sabalenka se despidió en las semifinales.

Sinner dominó al colombiano Daniel Galán con un doble 6-1 en la cálida y húmeda tarde, mientras que Sabalenka superó a la campeona de Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, por 7-5 y 6-1 bajo las luces de la sesión nocturna.

Sabalenka necesitó 54 minutos y un quiebre de servicio en el último juego, coronada con un contundente golpe ganador, para llevarse el primer set.

El segundo set fue más disputado de lo que indica el marcador, pues Sabalenka salvó cinco puntos de quiebre para consolidar su ventaja 4-1 y se recuperó de un 0-30 en contra en el último juego antes de asegurar la victoria.

"Siempre es un partido duro contra ella", dijo Sabalenka sobre la rival checa a la que se ha enfrentado en nueve ocasiones.

"Me ha llevado al límite. Si pierdes la concentración aunque sea un poco te puede costar un set. Tuve que luchar por cada punto contra ella", añadió Sabalenka, que ahora se enfrentará a la británica Emma Raducanu, quien derrotó a Olga Danilovic por 6-3 y 6-2.

Para Sinner fue además su vigésima segunda victoria consecutiva en pistas duras, una racha que empezó tras perder en septiembre la final de Pekín ante su gran rival, el español Carlos Alcaraz.

"Estoy muy feliz porque no es fácil jugar aquí", destacó. "Sentí que mi servicio estaba bien por momentos pero hay cosas para mejorar".

El flamante vencedor en Wimbledon valoró su triunfo en el calor de Cincinnati (Ohio), en cuya tercera ronda enfrentará al canadiense Gabriel Diallo (35), verdugo del argentino Sebastián Báez (43°) por 7-5, 6-4.

Sinner, además, extendió a ocho la racha de triunfos consecutivos desde el título en Wimbledon ante Alcaraz y a 38 las victorias ante rivales fuera del Top 50.

Varias sorpresas

Por otra parte, el undécimo preclasificado, Casper Ruud, perdió por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-2 ante el francés Arthur Rinderknech.

El noruego (13) fue víctima de 34 errores no forzados y perdió su servicio en cuatro ocasiones, sin poder detener la remontada de su adversario, número 70 del ranking.

El séptimo favorito, Holger Rune, ganó su primer partido por 7-5 y 7-6 (7/5) al ruso Roman Safiullin (80) y se enfrentará ahora al estadounidense Alex Michelsen, que derrotó al francés Corentin Moutet (44) por 3-6, 6-3 y 6-4.

El griego Stefanos Tsitsipas, en tanto, derrotó al húngaro Fabián Marozsan por 7-6 (7/3) y 6-2.

En la tercera ronda, Tsitsipas enfrentará al francés Benjamín Bonzi (63), quien dejó en el camino a Lorenzo Musetti (10), octavo favorito, en una de las primeras sorpresas del torneo, por 5-7, 6-4 y 7-6 (7/4).

El brasileño Joao Fonseca (52) avanzó con un parcial de 6-7 (4/7), 5-4 luego del retiro del español Alejandro Davidovich Fokina (18) en el segundo set.

"Él no estaba jugando a su nivel en el segundo set, no sabía lo que pasaba pero le deseo todo lo mejor en lo que resta de año", comentó Fonseca.

Swiatek avanza sin problemas

En acción del WTA 1000, la polaca Iga Swiatek no tuvo mayores inconvenientes en su debut al derrotar por 6-1, 6-4 a la rusa Anastasia Potapova.

La número tres del mundo ha llegado a las semifinales en las dos últimas ediciones, pero Cincinnati sigue siendo uno de los dos torneos de nivel 1000 —junto con Canadá— en los que nunca ha disputado una final.

La tercera cabeza de serie pasó a la tercera ronda en solo 74 minutos, salvando cuatro de los cinco puntos de break a los que se enfrentó.

Con su triunfo, la polaca suma 64 victorias consecutivas en el inicio de una competencia de WTA e iguala el récord de Mónica Seles, sellado entre 1990 y 1996.

La española Jessica Bouzas (49ª), por su parte, dio la sorpresa y se impuso por doble 6-3 sobre la canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández (26ª).

La brasileña Bia Haddad (21ª), mejor raqueta de Sudamérica y decimoctava favorita, perdió en cambio ante la joven australiana Maya Joint (44ª) por 6-4, 4-6, 6-4.

A su vez, Renata Zarazúa hizo historia al convertirse en la primera mexicana en disputar la segunda ronda en el WTA 1000 de Cincinnati.

La número 70 del mundo cayó en un competitivo encuentro ante Elena Rybakina (10) por 4-6, 6-0, 7-5.