Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Jen Pawol se convierte en la primera mujer en arbitrar en la MLB

Logró este hito histórico en el Truist Park de Atlanta, en el primer partido de una doble jornada.

main image

La árbitra Jen Pawol marca un hit durante el partido entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.IMAGN IMAGES via Reuters Connect

AFP

Jen Pawol se convirtió el sábado en la primera mujer en arbitrar en la liga estadounidense de béisbol (MLB), al trabajar en la primera base durante un partido entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

Esta árbitra de 48 años logró este hito histórico en el Truist Park de Atlanta, en el primer partido de una doble jornada, después de obtener su ascenso esta semana tras actuar como referí en más de 1,200 partidos de ligas menores.

Te puede interesar

"Soy consciente de la importancia. Soy consciente de la magnitud", afirmó Pawol antes del encuentro. "En cuanto empecé a arbitrar, pensé: 'Esto es lo mío'".

Pawol estaba lista para impartir justicia en tercera base más tarde en el segundo partido de la doble jornada sabatina, antes de ser la jueza detrás del plato en el juego del domingo.

"No puedo explicarlo. Lo llevo en los genes. Ser árbitro profesional es una carrera viable, tanto para hombres como para mujeres, niñas y niños", aseguró. "Puedo ganarme la vida con ello y me apasiona. Solo tengo que trabajar más duro cada día y mejorar antes de mañana".

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete