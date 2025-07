Salud mental continúa en agenda del tenis con Ons Jabeur

Ningún tenista originario de África, hombre o mujer, ha destacado más en el ranking mundial que Ons Jabeur. Nacida en Túnez hace 30 años, llegó a ser la número 2 de la clasificación femenina (WTA) en 2022, luego de ser subcampeona en Wimbledon y US Open.

Pero en este verano 2025 tomó una decisión: pausar su carrera en el tenis profesional para “redescubrir la alegría de vivir”.

La noticia llamó la atención no sólo por su sensible baja del WTA Tour, sino porque vuelve a poner en la conversación del tenis profesional el tema de salud mental, que recientemente han expuesto otros jugadores top como Alexander Zverev y Naomi Osaka.

“Durante los últimos dos años me he esforzado mucho, luchando contra lesiones y enfrentando muchos otros desafíos. Pero en el fondo, desde hace algún tiempo, no me he sentido realmente feliz en la cancha”, expresó Jabeur en un comunicado a través de sus redes sociales.

“El tenis es un deporte hermoso, pero ahora mismo siento que es hora de dar un paso atrás y finalmente ponerme a mí misma en primer lugar: respirar, sanar y redescubrir la alegría de, simplemente, vivir”, agregó la tunecina.

Debutó como profesional en 2010 y un año después ya estaba celebrando un título de Grand Slam, aunque en categoría júnior, al ganar Roland Garros después de una cirugía en la muñeca izquierda.

En la máxima categoría disputó un total de 13 finales entre 2018 y 2023, destacando su título WTA 1000 en Madrid 2022. En los Grand Slams tuvo que conformarse con tres subcampeonatos: Wimbledon 2022 y 2023, así como US Open 2022.

Pero desde que disputó su última final, el Abierto WTA 250 de Ningbo (China) en septiembre de 2023, su desempeño tomó un ritmo descendente.

Cerró 2023 en sexto lugar del ranking mundial y en 2024 cerró en la posición 42. Hasta julio de 2025 estaba en el 71, incluyendo una dolorosa derrota en primera ronda de Roland Garros, al cual califica como su Grand Slam favorito.

Físicamente ha estado marcada por lesiones en hombros y rodillas entre 2024 y 2025, por lo que apenas ha logrado un récord equilibrado de 15 triunfos y 15 derrotas en lo que va de la temporada actual.

No obstante, una de las frases más duras en su mensaje de pausa es “redescubrir la alegría de, simplemente, vivir”, dejando clara la insatisfacción con su vida actual.

Hace unos días, el alemán Alexander Zverev desnudó una versión similar de su persona tras ser eliminado en primera ronda de Wimbledon, a pesar de ser top 5 del ranking varonil (ATP).

“Tengo problemas. Mentalmente vengo diciendo que he estado luchando desde que perdí el Australian Open. No sé, estoy intentando encontrar formas para salir de este agujero. Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida ahora mismo, lo cual no es una sensación muy linda”.

Naomi Osaka, Maria Sakkari, Iga Swiatek y Nick Kyrgios son algunos de los jugadores más recientes que han expuesto dificultades en cuanto a la relación de su salud mental y el tenis. Las giras profesionales tanto de ATP como de WTA duran 11 meses y consiste en múltiples viajes alrededor del mundo.

Sin embargo, hay antecedentes de tenistas que padecieron algo similar desde hace cuatro décadas, como Ivan Lendl, quien trabajó junto a un terapeuta en 1985 después de perder tres finales de Grand Slam.

Ons Jabeur mantiene vigente el tema de salud mental en el tenis y se puede entender que esto no es producto únicamente de sus resultados deportivos, pues es una jugadora que se ha manifestado por temas sociales como el genocidio en Palestina.

“Estamos en 2025 y no puedo creer que esto esté sucediendo (…) Intentamos presionar una y otra vez, pero lamentablemente, cerrar la frontera e intentar matar de hambre a niños y a mucha otra gente es muy inhumano”, dijo apenas en mayo.

La tunecina es embajadora de buena voluntad del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en meses recientes describió que vivía “un momento difícil” por todas las noticias que veía sobre la población de Palestina.

Cabe aclarar que en su comunicado de pausa profesional no mencionó esa situación, pero es parte de su contexto en meses recientes.

“Gracias a todos mis fans por su comprensión. Su apoyo y amor significan el mundo para mí, los llevo conmigo siempre. Incluso mientras esté fuera de la cancha continuaré manteniéndome conectada de diferentes maneras, compartiendo este viaje con todos ustedes”, concluyó en su mensaje.

Ons Jabeur detiene su carrera después de cinco títulos individuales en el WTA Tour: dos de nivel 250, dos de 500 y el 1000 de Madrid en 2022.