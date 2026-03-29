Roberto Martínez: “los meses antes del Mundial son de mucha ansiedad”

Portugal debutará en la Copa del Mundo 2026 el 17 de junio, enfrentando al ganador del repechaje intercontinental entre República Democrática del Congo y Jamaica en el NRG Stadium de Houston.

Quedan menos de 12 semanas para dicho partido y una de las prioridades del seleccionador portugués, Roberto Martínez, es prevenir lesiones como las que afectaron a su plantel de cara a los recientes amistosos contra México y Estados Unidos.

“Es un periodo que para los seleccionadores, antes del Mundial, es de mucha ansiedad. Lo que no quieres es que haya lesiones, porque ya no hay tiempo para los jugadores para poder recuperarse”, respondió a El Economista tras el duelo contra México.

“Pasas los dos meses con los dedos cruzados y a la espera de buenas noticias, pero creo que el venir a México y Estados Unidos en marzo nos da mucha libertad para junio, para poder descansar, recuperar bien y llegar cuando necesitemos estar juntos para el Mundial”.

Portugal empató 0-0 con México en la reinauguración del estadio Azteca. El partido fue dentro de la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo, es decir, con posibilidad de que cada selección convocara a sus mejores jugadores.

Sin embargo, Portugal no pudo contar con Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Bernardo Silva, Rúben Dias, entre otros, por molestias físicas.

México vivió una situación similar, pues desde partidos anteriores ha acumulado bajas por lesión como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Gilberto Mora.

Pese a ello, Roberto Martínez evaluó positivamente el partido en México: “Hoy no era un juego para evaluar el desempeño individual, sino general. Individualmente no es fácil llegar a la altitud y hay muchos aspectos que pueden variar. En un contexto de grupo, consiguieron asimilar conceptos y me quedo muy satisfecho con estos 90 minutos”.

Portugal es cabeza del Grupo K en el Mundial. También enfrentará a Uzbekistán y Colombia entre Houston y Miami.

Esa fue otra razón para aceptar el viaje a Norteamérica en esta Fecha FIFA, ya que les permitirá tener experiencia tanto en temas deportivos como logísticos, de acuerdo con el seleccionador.

“Este es un periodo muy importante para nosotros. El partido que sigue, contra Estados Unidos, también va a tocar muchos protocolos que tenemos que preparar, especialmente, nuestros dos primeros partidos en Houston, en un estadio cerrado con el mismo tipo de hierba y queremos ajustarnos con el tipo de viajes que vamos a hacer”.

Valoración a México y al Azteca

Portugal continúa invicto contra México en selección varonil mayor. Registra tres triunfos y tres empates después de la visita al estadio Azteca en 2026.

Pese al historial, Martínez elogió al Tri y a su homólogo, Javier Aguirre: “A la Selección Mexicana siempre la respetamos muchísimo no sólo a nivel individual, porque todos los jugadores mexicanos que llegan a Europa se hacen esenciales dentro de los vestuarios. No me sorprende nada porque conozco el trabajo del profe Aguirre, con una claridad en todo lo que hacen, muy competitivos y era exactamente lo que esperábamos”.

Martínez añadió: “Creo que el partido necesitaba un gol para que se hubiera abierto, porque creo que para el aficionado no fue un partido tan bueno, pero lo fue a nivel táctico (…) México es una selección muy bien armada y, sin duda, va a dar mucho de qué hablar en el Mundial”.

Por otra parte, narró sus emociones al pisar el estadio Azteca ante más de 81,000 espectadores, recordando el icónico pasado del inmueble en Copas del Mundo.

“Todos tenemos hermosos recuerdos en el estadio Azteca. Las imágenes de Brasil e Italia en 1970, aspectos míticos que son estímulos para muchas personas del mundo, así que trabajar en el estadio Azteca fue mágico y especial, porque es un estadio espectacular que va a dar más memorias, historias y momentos mágicos durante el Mundial 2026”.

El entrenador portugués continuó: “Es una pena que los seleccionadores no podemos dejar que nuestra mente se vaya porque estás intentando ayudar a tus jugadores, pero sentimos como un premio estar en el Azteca. Han hecho un trabajo increíble, no es fácil tener un estadio tan mítico que ahora se haya hecho moderno. Al llegar a una catedral como esta, hablando de lo que hicieron Diego Maradona y Pelé, la verdad, es un toque de humildad”.

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente para los fans. Sin embargo, algunas figuras de Portugal que sí jugaron en la reinauguración del estadio Azteca fueron Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG) y Joao Félix (Al Nassr).

El próximo partido de Portugal será este 31 de marzo, en el cierre de Fecha FIFA, contra Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.