México estuvo “a la altura de las circunstancias” ante Portugal: Javier Aguirre

Contrario a la voz de la afición, Javier Aguirre se dijo satisfecho tras el empate 0-0 entre la Selección Mexicana y Portugal en la reapertura del estadio Azteca.

Un enorme abucheo emanó de los 84,130 asistentes para reprobar la actuación del Tri, que acumulaba cuatro partidos anotando al menos un gol y tres victorias seguidas (1-0 ante Panamá, 1-0 ante Bolivia y 4-0 ante Islandia).

Fue una muestra de que las asperezas entre México y sus aficionados no se han limado del todo. No obstante, su análisis fue positivo.

“Fue el mejor escenario posible y realmente lo he dicho hasta el cansancio: aquí hay que tener tamaños y pantalones porque la afición nos pide y exige cosas, que (los jugadores) muestren personalidad y creo que la mostraron”.

El ‘Vasco’ añadió: “Mostraron intensidad contra una selección como Portugal, que nos había ganado cinco de seis partidos y que es un equipo hecho y derecho. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, tuvimos un par de ocasiones en las que pudimos haber marcado, pero creo que es un resultado justo”.

Esta fue la sexta ocasión en que México y Portugal se enfrentaron a nivel de selección varonil mayor, entre amistosos y competencias oficiales. El historial actualizado es de tres empates y tres victorias para los lusitanos.

México no pudo aprovechar su regreso al ‘Coloso de Santa Úrsula’ para conseguir una inédita victoria. La oportunidad más clara fue un cabezazo desviado de Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas, en el segundo tiempo.

Debut de Fidalgo y la portería

Pese al resultado, Aguirre destacó jugadores en el plano individual más que en el colectivo, sobre todo, por el protagonismo que varios han tomado frente a las 12 bajas que actualmente merman al plantel.

“Estamos buscando reemplazos y creo que en el equipo individualmente respondieron todos. Luego sí hubo desajustes normales, pero estoy satisfecho con el rendimiento individual”.

Un debut en especial llamó la atención en este partido: Álvaro Fidalgo, quien recibió su carta de naturalización en febrero y tuvo su primer partido con el Tri en el estadio Azteca, donde ganó dos títulos con América.

“Me gustó su personalidad para querer la pelota. Hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón, creo que se rápidamente se integró, es uno más de este grupo y sí me gustó”, describió el ‘Vasco’ sobre el mediocampista del Betis.

“Evidentemente necesitamos ver a más jugadores: (Richard) Ledezma, (Brian) Gutiérrez, Everardo (López) y gente que no había estado con nosotros. Y, bueno, dentro de lo planeado se cumplió el objetivo”.

Aguirre también aplaudió la actuación de Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería, aunque no garantizó su titularidad. De hecho, señaló que hay más porteros en Liga MX que podrían encajar en selección.

“En la portería ya lo dije, estoy muy tranquilo con los tres arqueros que tenemos (Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo). Además, hay gente en la liga mexicana que podría estar. Hoy están tres, pero hay seis o siete que podrían estar sin ningún problema”.

Tras este partido, Aguirre llegó a 28 en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, que comenzó en septiembre de 2024 (dirigió también en los Mundiales 2002 y 2010). Registra 15 triunfos, ocho empates y cinco derrotas.

La próxima prueba será contra Bélgica, el martes 31 de marzo, en el estadio Soldier Field de Chicago. Allí intentará seguir fraguando su lista de 26 futbolistas para el Mundial, considerando 12 bajas de los que fueron campeones en Liga de Naciones de CONCACAF y Copa Oro en 2025, como Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.

“Es un contratiempo. Si todos estuvieran sanos diría que estoy casi hecho (con la lista definitiva), pero ahora hay que esperar tiempos de recuperación, hay que ver a la gente buena que estuvo entre los partidos contra Bolivia, Islandia, Panamá y hoy, ya que hemos tenido que recomponer algunas cosas”, concluyó.