Pumas vs. Chivas, América vs. Santos: hora y dónde ver los partidos que faltan de la Jornada 12

La Liga MX entra en la recta final del torneo Apertura 2025 con una jornada 12 cargada de duelos clave para definir el rumbo hacia la Liguilla.

Luego de los encuentros del viernes viernes, la acción continúa este sábado 4 y domingo 5 de octubre, con enfrentamientos que prometen emociones, reencuentros y hasta revancha.

Partidos del sábado 4 de octubre

El sábado arranca con tres partidos que pondrán a prueba a varios equipos que buscan recomponer el rumbo.

Querétaro vs. Puebla

Se juega en el Estadio La Corregidora a las 17:00 HRS y lo puedes ver por FOX, Caliente TV

Los Gallos buscarán aprovechar su localía para romper su mala racha en casa, mientras Puebla intenta escalar posiciones tras un torneo irregular.

León vs. Toluca

Se juega en el Estadio León a las 19:00 HRS y lo puedes ver por FOX, Caliente TV

Este será el reencuentro entre Ignacio Ambriz y su exequipo. El nuevo técnico del León dirigirá su primer partido en casa ante el líder del torneo, los Diablos Rojos, que llegan encendidos tras conquistar la Campeones Cup y sumar cinco victorias consecutivas.

La expectativa está puesta en cómo Ambriz podrá integrar el talento del colombiano James Rodríguez, quien busca recuperar protagonismo.

Tigres vs. Cruz Azul

Se juega en el Estadio Universitario a las 19:00 HRS y lo puedes ver por Canal 7, TUBI, Caliente TV

El “Volcán” promete ser escenario de otro gran duelo: Tigres llega con una defensa sólida y dos triunfos seguidos, mientras que Cruz Azul tratará de mantener su récord goleador en Monterrey, donde ha marcado en sus últimas 10 visitas.

América vs. Santos

En el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 HRS y lo puedes ver por Canal 5, TUDN, VIX

Este partido tiene un valor simbólico: será el número 10,000 en la historia de los torneos cortos. América buscará mantener su invicto ante Santos, al que no pierde desde hace 10 juegos. Para los laguneros, es la oportunidad de romper una mala racha de más de 20 partidos sin ganar fuera de casa.

Partidos del domingo 5 de octubre

El domingo llega con dos choques imperdibles para cerrar la jornada.

Pumas vs. Chivas

En el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 HRS y lo puedes ver por Canal 5, TUDN, VIX

El Clásico de la fecha enfrenta a dos equipos con realidades opuestas. Chivas ha ganado 8 de los últimos 12 enfrentamientos ante los auriazules y busca su tercera victoria consecutiva como visitante. Pumas, en cambio, llega con dos derrotas al hilo y necesita reaccionar para no alejarse de la zona de repechaje.

Tijuana vs. Monterrey

En el Estadio Caliente a las 21:05 HRS y lo puedes ver por FOX, Caliente TV

Xolos atraviesa un gran momento en casa con seis partidos sin perder y tres victorias consecutivas sin recibir gol. Pero enfrente estará Monterrey, que comparte el liderato con Toluca y no ha caído en sus últimas cuatro visitas a la frontera.

El duelo promete ser uno de los más cerrados del fin de semana.