GP de Singapur: McLaren no puede seguir restando

Max Verstappen representa una amenaza muy cercana a los volantes de McLaren, que han restado en la clasificación de Pilotos en los últimos dos Grandes Premios: Italia y Azerbaiyán. Nada está escrito en el Gran Premio de Singapur.

La lucha por el título de pilotos ha dado un giro en los dos últimos fines de semana de carrera, con la racha de victorias consecutivas de Max Verstappen, que le ha permitido reducir la diferencia con el líder del campeonato, Oscar Piastri, a 69 puntos a falta de siete carreras.

Si bien el vigente campeón del mundo ha admitido que esta diferencia sigue siendo "mucha", el director de McLaren, Andrea Stella, ha dicho que Verstappen está "definitivamente" en la contienda por el título, y que Piastri y su compañero de equipo, Lando Norris, "no pueden permitirse errores".

A propósito, Piastri estará deseando recuperarse en Singapur después de que un error en Bakú le provocara una caída en la primera vuelta, mientras que Norris llega a la prueba como el ganador más reciente en el Circuito Urbano de Marina Bay, tras haber convertido la pole position del año pasado en una victoria. Este fin de semana también podría ver a McLaren asegurar el Campeonato de Equipos, con solo Mercedes y Ferrari aún matemáticamente con posibilidades.

“El año pasado fue muy bueno aquí. Estuvimos muy fuertes. Tuve una buena carrera. Siempre lo he disfrutado desde mi primer año en 2019, por ahora, parece que el tiempo será un poco peor que el de los últimos años, pero estoy emocionado. Es una de mis pistas favoritas de la temporada, estoy feliz de empezar”, dijo Norris en conferencia de Singapur.

Tras los cuatro primeros puestos, Williams consolidó su quinta posición en la clasificación gracias al podio de Carlos Sainz en Azerbaiyán. Sin embargo, la lucha en la zona media sigue muy reñida, con Racing Bulls actualmente en sexta posición después de que en Bakú, Liam Lawson e Isack Hadjar consiguieran un impresionante doble top 10.

Conocido por su exigente naturaleza, el Circuito Urbano de Marina Bay exige un alto nivel de concentración por parte de los pilotos, lo que significa que podrían estar en juego valiosos puntos.

Singapur es el único circuito del calendario donde Verstappen nunca ha ganado.

ÚLTIMAS 5 POLES EN SINGAPUR:

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Carlos Sainz (Ferrari)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2019 – Charles Leclerc (Ferrari)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

ÚLTIMAS 5 GANADORES EN SINGAPUR:

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Carlos Sainz (Ferrari)

2022 – Sergio Perez (Red Bull)

2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

deportes@eleconomista.mx