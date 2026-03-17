Concachampions: del menosprecio a la obsesión

México tiene una clara hegemonía en la historia de la Copa de Campeones de la Confederación, Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF): de 60 ediciones, ha ganado 40, siendo la más reciente en 2025 con Cruz Azul.

Pero las prioridades alrededor de dicho torneo han cambiado, sobre todo, a partir del nuevo modelo del Mundial de Clubes con 32 participantes, que en su edición inicial (2025) arrojó 2,700 millones de telespectadores a nivel global.

“(La Concachampions) se ha revalorado muchísimo, primero, por el premio deportivo que da. Antes el premio deportivo era volver a jugarla o ir al Mundial de Clubes pero con un formato que no era tan mediático”, opina para El Economista, Alejandro De la Rosa, periodista y comentarista de TUDN, antes en ESPN.

Al ser el máximo torneo de clubes de CONCACAF, la apodada Concachampions otorga cuatro boletos al nuevo formato del Mundial de Clubes, cuya segunda edición será en 2029.

Los ganadores de 2025, 2026, 2027 y 2028 serán quienes consigan dichos pases y un premio económico de, al menos, 14.55 millones, derivados del título de CONCACAF (5) y la mera participación en el Mundial de Clubes (9.55).

Además, tendrán la oportunidad de enfrentar a equipos de otros continentes, abrir ventanas comerciales y exponer jugadores para posibles ventas.

Todo ello ha modificado la percepción alrededor de la Concachampions. En años anteriores, si bien no de manera explícita, algunos equipos mexicanos la menospreciaban al jugar con plantel alterno. El máximo premio era asistir a un Mundial de Clubes con siete participantes y un incentivo económico estimado de 1 millón de dólares.

“Me tocó cubrir las primeras ediciones entre 2006 y 2007. Una vez me tocó Cruz Azul contra un equipo de Belice que se llama Hankook Verdes y no traía ni uniformes. Tuvieron que salir los de logística a una tienda departamental a comprar playeras blancas y con cinta adhesiva pusieron los números. Imagina el torneo del que estamos hablando: a los equipos mexicanos no les importaba y eran rivales de poca monta. Hoy el torneo ha evolucionado porque hay derechos de televisión, patrocinadores, están vendidos los brandings, el balón, hay una fase final y se hace todo un evento que da un boleto al Mundial de Clubes”, desglosa el especialista.

El formato actual de Concachampions ya no tiene fase de grupos, sino rondas de eliminación directa a ida y vuelta que favorecen la competitividad desde el primer partido.

Y en paralelo a la jugosa recompensa de disputar el nuevo Mundial de Clubes, la Concachampions sigue ofreciendo al ganador el orgullo de ser el mejor equipo de una de las seis confederaciones de la FIFA.

Exigencia en Liga MX

Si bien dos de cada tres ediciones de la Concachampions han sido ganadas por equipos mexicanos, la exigencia continúa en 2026.

No sólo por lo antes mencionado respecto a alcanzar el Mundial de Clubes, sino por las deudas de títulos internacionales que aquejan a ciertas instituciones. En la edición actual, particularmente, América y Toluca están en el ojo del huracán.

“América tiene la máxima urgencia a pesar de todas las lesiones, bajas, plantel, armado y crisis que vive en estos días, por la deuda que tiene en torneos internacionales y en CONCACAF”, exalta De la Rosa.

Aunque América es el equipo con más títulos en la historia de la Concachampions, empatado con siete con Cruz Azul, el último fue en 2016.

Ha participado en las ediciones 2024, 2025 y 2026 de manera consecutiva sin llegar (todavía) más allá de cuartos de final, lo que se traduce en no capitalizar la era del tricampeonato de Liga MX de André Jardine en el plano internacional.

Este semestre, el propio timonel está seguro de darle prioridad a la Concachampions sobre Liga MX: “En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores. En liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga. En Concachampions son los 11 mejores para el momento”, expresó en la previa de la vuelta de octavos de final ante Philadelphia Union, donde América llega con ventaja de 1-0.

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, expresó algo similar antes de buscar la remontada ante San Diego FC en octavos (perdió 2-3 en la ida). Los Diablos no ganan la Concachampions desde 2003.

“Obviamente, si tenemos que elegir en algún momento, elegiríamos esta competencia. Ya ganamos dos (títulos) de liga, por eso si se empatan los torneos en cuartos de final, nos decidiremos por esta competencia”.

Tigres, Monterrey y Cruz Azul son los otros equipos mexicanos que llegaron a octavos en la Concachampions 2026, aunque Rayados y la Máquina se citaron entre ellos. Tigres, por su parte, perdió 0-3 ante Cincinnati en la ida.

Hay otro factor a tomar en cuenta. Conforme las etapas avancen, los clubes mexicanos perderán jugadores que sean convocados por Javier Aguirre para concentrar con la selección rumbo al Mundial. Según directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), estos alcanzarían a jugar la semifinal de ida en Concachampions.

“Eso perjudica desde hoy, porque mucha gente piensa que los equipos lo verán hasta mayo, cuando llegue el momento de jugar sin seleccionados, pero no, desde ahora tienen que ir planificando y dando minutos a los que van a suplir a esos seleccionados. Si de por sí hemos dicho que en CONCACAF o Liga MX, cuando se llega a eliminación directa o Liguilla, es un torneo aparte, este semestre eso pasa con mayor razón”, agrega De la Rosa.

Equipos de Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Canadá también llegaron a octavos de final de esta edición de Concachampions, intentando romper la hegemonía de México.