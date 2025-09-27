Puebla vs. Chivas: hora y dónde ver el partido reprogramado para este sábado de la Jornada 11

La Jornada 11 del Apertura 2025 tuvo un giro inesperado la noche del viernes, cuando el duelo entre Puebla y Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc fue suspendido por tormenta eléctrica y lluvia constante en la capital poblana.

La Liga MX informó que, tras esperar a que cesara la lluvia, el terreno de juego no se encontraba en condiciones óptimas para jugar, por lo que se decidió reprogramar el encuentro para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas, también en el Estadio Cuauhtémoc.

“La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio, se encuentra sustentada en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la Liga MX”, detalló el comunicado oficial.

Contexto del partido

El Puebla de Hernán Cristante llega con una racha de siete partidos sin ganar y busca romper la mala inercia frente a su afición. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, busca anotar su gol número 200 en la historia de esta rivalidad y mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla, tras haber ganado recientemente el Clásico Nacional.

El duelo estaba originalmente programado para el viernes a las 21:00 horas, pero ahora abrirá la cartelera sabatina, lo que podría beneficiar a ambos equipos en términos de descanso y estrategia.

Resultados y partidos que faltan por jugar

Resultados del viernes:

Juárez 2-0 León

Puebla vs. Guadalajara (Reprogramado para este sábado 27 de septiembre, 17:00 hrs.

Sábado 27 de septiembre

Puebla vs. Chivas a las 17:00 hrs en el Estadio Cuauhtémoc y lo puedes ver por FOX, Tubi y Caliente TV

Pachuca vs. Atlético de San Luis a las 17:00 hrs en el Estadio Hidalgo y lo puedes ver por FOX y Caliente TV

Atlas vs. Necaxa a las 17:00 hrs en el Estadio Jalisco y lo puedes ver por ViX

Monterrey vs. Santos a las 19:00 hrs en el Estadio BBVA y lo puedes ver por Canal 5, TUDN y ViX

Toluca vs. Mazatlán a las 19:00 hrs en el Estadio Nemesio Diez y lo puedes ver por FOX y Caliente TV

América vs. Pumas a las 21:05 hrs en el Estadio Ciudad de los Deportes y lo puedes ver por Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 28 de septiembre

Querétaro vs. Tigres a las 17:00 hrs en el Estadio La Corregidora y lo puedes ver FOX y Caliente TV