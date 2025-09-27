El Mundial Sub-20 en Chile arranca en busca de las futuras estrellas del fútbol

La selección egipcia y japonesa dieron el primer puntapié del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile desde este sábado, en una cita que promete ser el escaparate para las futuras estrellas del fútbol.

Con la blanca cordillera de Los Andes de fondo, el Estadio Nacional en Santiago es testigo de la primera fecha del grupo A del torneo, que tendrá lugar entre este 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile.

En simultáneo, Ucrania y Corea del Sur también se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa por el Grupo B en la región de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

El anfitrión Chile se medirá ante Nueva Zelanda a las 20:00 (23:00 GMT) en Santiago para cerrar la jornada inaugural. Corea del Sur y Ucrania jugarán en Valparaíso en el mismo horario.

Los locales sueñan con repetir o mejorar el tercer lugar logrado en el Mundial Sub-20 2007, que luego dio paso a la llamada Generación dorada que ganó la Copa América 2015 y 2016.

Desarrollar nuevas estrellas se hace incluso más relevante tras cerrar la peor clasificatoria mundialista de su historia.

Un viaje por la nostalgia

A las 19:40 locales (22:40 GMT), el presidente chileno Gabriel Boric encabezará la inauguración oficial del torneo, que tendrá un viaje por la historia mundialista del país sudamericano.

El evento partirá con el himno del Mundial de 1962 que organizó Chile, reconocido por la FIFA como la primera canción oficial de un Mundial, para luego dar paso a "El Alma en la Cancha", la melodía oficial de Chile 2025.

Chile 1962 fue la mejor participación mundialista de la Roja en toda su historia, con un tercer puesto.

Uruguay, el actual campeón, que no podrá defender la corona tras no clasificarse en el Campeonato Sudamericano de 2025.

Sí estarán otras grandes potencias como Argentina, Brasil, Francia o España.

En búsqueda del nuevo Lamine

Si alguna vez un Lionel Messi, un Andrés Iniesta o un Xavi Hernández disputaron un Sub-20 en su camino previo a la gloria, hoy son cada vez más los jugadores que brillan a muy temprana edad.

Con 18 años, el español Yamal (Barcelona), el argentino Mastantuono (Real Madrid), el brasileño Estêvão (Chelsea) ya brillan con los mayores. Pero no son los únicos ausentes.

Ningún futbolista de la lista de los 100 juveniles más caros del planeta, publicada por el sitio especializado Transfermarkt, estará en el torneo.

Chile será la vitrina para estrellas en ciernes como el brasileño Pedrinho, el argentino Ian Subiabre, el español Jan Virgili o el mexicano Gilberto Mora.