Juárez venció 2-0 al León y complica el panorama de Berizzo en inicio de la jornada 11 de la Liga MX

Con goles del colombiano Óscar Estupiñán y del panameño José Luis Rodríguez, Juárez venció 2-0 al León este viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez, de Ciudad Juárez, en el arranque de la undécima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Dirigidos por el uruguayo Martín Varini, los Bravos de Juárez lograron su quinto triunfo y llegaron a 18 puntos.

La Fiera, del entrenador argentino Eduardo Berizzo, se quedó con 12 unidades al sufrir su quinta derrota e hilvanar su cuarto partido sin ganar.

"En el primer tiempo tuvimos un juego ordenado con posibilidades de contra; el segundo no fue bueno y el partido se nos fue cuesta arriba cuando nos quedamos con 10 hombres", comentó Berizzo en relación a la expulsión del defensa colombiano Stiven Barreiro, al minuto 83.

Estupiñán marcó de penalti el 1-0 al minuto 43. José Luis "El Puma" Rodríguez firmó el 2-0 con un remate de cabeza al 62'.

La crisis en León estalló en la novena jornada cuando fue goleado 5-0 en su visita al Tijuana, un partido en el que Berizzo no pudo contar con el astro colombiano James Rodríguez por lesión.

A mitad de semana, un empate en casa 2-2 contra Mazatlán enfureció a los aficionados leoneses, que al unísono gritaron: "¡Fuera Berizzo, fuera Berizzo!".

Cuestionado sobre la posibilidad de presentar su renuncia tras la derrota ante Juárez, Berizzo apuntó: "Después de un partido, cuando uno tiene que analizar las cosas, no es bueno tomar decisiones en caliente. Mi idea siempre ha sido hacer lo mejor para el León. La idea a seguir tiene que ver con pensar bien y reflexionar".

James Rodríguez jugó el partido completo contra los Bravos, y se le vio tocarse constantemente la espalda. El respecto, Berizzo comentó que el 10 colombiano "tenía dolores musculares en su cintura, pero superó las pruebas previas al partido".

Postergado Puebla contra Chivas

La jornada debía continuar en el estadio Cuauhtémoc, pero el partido entre el Puebla dirigido por Hernán Cristante y el Guadalajara de Gabriel Milito no pudo jugarse por una tormenta eléctrica.

Cuando cesó el aguacero, la cancha no estaba en óptimas condiciones, por lo que la Liga MX anunció la decisión de aplazar el compromiso para el sábado a las 17H00 locales (23H00 GMT).

La Liga MX informó en un comunicado que "la determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de los presentes en el estadio, clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia".

Las Chivas del Guadalajara tenían previsto volver a la ciudad de Guadalajara al término del partido en un vuelo privado.

El sábado, en duelo de acérrimos rivales, las Águilas del América recibirán a los Pumas de la Universidad Nacional.

El Cruz Azul del director técnico argentino Nicolás Larcamón, líder del torneo con 24 puntos y único invicto, visitará el domingo al Tijuana del estratega uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu.

Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-León 2-0

Puebla-Guadalajara Postergado para el sábado

POR JUGAR Sábado:

Pachuca-Atlético San Luis

Atlas-Necaxa

Monterrey-Santos

Toluca-Mazatlán

América-Pumas

POR JUGAR Domingo:

Querétaro-Tigres

Tijuana-Cruz Azul