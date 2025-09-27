Equipo israelí no participará en el Giro de Emilia, en Italia

La formación ciclista Israel Premier Tech, blanco de manifestaciones propalestinas durante la Vuelta a España, fue excluida del Giro de Emilia, carrera ciclista que se disputará el 4 de octubre en Italia, "por razones de seguridad pública", anunció este sábado su organizador a la AFP.

"Israel Premier Tech no estará lamentablemente en la salida de nuestra carrera. Hemos tenido que tomar esta decisión por razones de seguridad pública", explicó Adriano Amici, presidente de GS Emilia, organizadora de la carrera de 199 km entre Mirandola y Bolonia.

"El ambiente está muy enrarecido, hay demasiados peligros tanto para los corredores de Israel Tech como para los demás. Con nuestro circuito final, que se tiene que recorrer cinco veces, las posibilidades de que la carrera sea perturbada son muy grandes", justificó Amici.

"Es una decisión que lamento tener que tomar desde un punto de vista deportivo, pero desde un punto de vista de la seguridad pública, no tenía otra opción", añadió.

El Giro de Emilia, cuya edición de 2024 fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, es una prueba ProSeries, el segundo nivel de competición después del World Tour, y sirve como ensayo general para el último monumento del año, el Giro de Lombardía, que se disputará el 11 de octubre.

La carrera termina con la emblemática subida al santuario de la Virgen de San Luca, no lejos del centro histórico de Bolonia.

La alcaldía de Bolonia, controlada por el Partido Democrático, había pedido esta semana la exclusión del equipo Israel Tech, argumentando que "el gobierno israelí es culpable de graves crímenes contra la población civil en la franja de Gaza".

La concejala de Deportes en la alcaldía, Roberta Li Calzi, se felicitó por la decisión de excluir al equipo: "Ante lo que sucede en Gaza, habría sido hipócrita considerar la presencia de un equipo vinculado a ese gobierno como un hecho insignificante", escribió en un comunicado.

Durante la última Vuelta a España, varias etapas tuvieron que ser acortadas por las protestas y la última, en Madrid, tuvo directamente que cancelarse ante el peligro que suponían las manifestaciones masivas contra el "genocidio sionista" en Gaza y la participación en la prueba del equipo Israel Premier-Tech, propiedad del multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams.

El grupo Premier Tech, copatrocinador del equipo, y la empresa que suministra a los corredores las bicicletas, ya ha pedido el cambio de nombre y que desaparezca el término "Israel" para seguir patrocinando a la formación.