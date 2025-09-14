Próximos partidos de la Selección Mexicana: Colombia, Ecuador y Uruguay rumbo al Mundial 2026

Tras cerrar la fecha FIFA con dos empates ante Japón y Corea del Sur, el Tricolor se alista para enfrentar a tres potencias sudamericanas como parte de su ruta hacia la Copa del Mundo 2026.

Empate en Oakland ante Japón

El sábado 6 de septiembre, México igualó 0-0 frente a Japón en el Coliseo del Condado Oakland-Alameda, en California, en su primer amistoso de esta fecha FIFA.

El duelo fue exigente para el Tri desde el arranque: Takefusa Kubo probó a Ángel Malagón al 11 y la velocidad nipona generó peligro constante en la primera mitad.

En el complemento, el equipo de Javier Aguirre adelantó líneas y tuvo mayor presencia ofensiva, con remates de Érik Lira y Germán Berterame que exigieron al portero Zion Suzuki. Sin embargo, la expulsión de César Montes en el tiempo de compensación obligó a México a terminar con diez hombres.

“Creo que el resultado es justo. Fue un partido muy igualado; la primera parte fue de ellos y en la segunda estuvimos un poquito mejor”, resumió Aguirre, quien también destacó la intensidad del rival: “La velocidad nos sorprendió, y su intensidad: nos hicieron 20 faltas... el 90% de sus jugadores juega en Europa, tienen un nivel de entrenamiento distinto”.

Por su parte, el técnico japonés Hajime Moriyasu elogió la disciplina del Tri: “México fue muy disciplinado y muy difícil de romper. No me sorprendió cómo planteó el partido Javier Aguirre”.

Gol agónico ante Corea del Sur

Tres días después, en el Geodis Park de Nashville, México rescató el empate 2-2 frente a Corea del Sur con un gol de Santiago Giménez al 90+4. Raúl Jiménez abrió el marcador al 22, pero Heung-min Son y Hyeon-gyu Oh dieron la vuelta para los Guerreros Taeguk en la segunda mitad.

El portero Seung-gyu Kim fue figura al evitar varias ocasiones de peligro, hasta que Giménez firmó el empate con un disparo desde fuera del área.

“Japón y Corea fueron dos rivales que nos exigieron, y yo sigo queriendo eso. Hoy hubo buena posesión, hubo ocasiones de gol... Los jugadores siguen las instrucciones y me tiene muy contento la idea que estamos intentando plasmar: un equilibrio, lograr un buen conjunto que no sea predecible”, declaró Aguirre tras el encuentro.

Con estos dos empates, México cerró su gira asiática con balance de resultados positivos en cuanto a funcionamiento, aunque sin victorias.

Próximos amistosos confirmados

La Federación Mexicana de Futbol tiene ya agendados tres duelos más de preparación rumbo al Mundial 2026:

México vs. Colombia para el 11 de octubre, AT&T Stadium, Dallas, en Estados Unidos.

México vs. Ecuador para el 14 de octubre, Estadio Akron, Guadalajara, México.

México vs. Uruguay para el 15 de noviembre, Territorio Santos Modelo, Torreón, México.

Los próximos encuentros serán una prueba clave para medir avances y ajustar detalles antes de entrar en la recta final de preparación para la Copa del Mundo que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.