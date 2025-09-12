México alista Mundial Sub 20 con Gilberto Mora al frente

México confirmó su lista de 21 convocados para la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA, que se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

El entrenador, Eduardo Arce, entregó un plantel en el que combina experiencia en Liga MX, en clubes internacionales e incluso en selección mayor. El principal rostro a seguir es el de Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana.

A pesar de tener 16 años, Mora ya es titular indiscutible con su equipo en Liga MX y en este verano dio un salto de calidad todavía mayor al ganar la Copa Oro con la Selección Mexicana de Javier Aguirre como protagonista en cancha.

Eso sugirió que Mora estará en la lista final de convocados para el Mundial 2026, sin embargo, su juventud le permite jugar dos Copas del Mundo más antes del próximo verano: el Sub 20 de Chile y el Sub 17 de Qatar (del 3 al 27 de noviembre).

Por ahora, lo único seguro es que ‘Morita’ disputará el Mundial Sub 20 junto a una interesante camada, que incluye a dos jugadores radicando en el extranjero.

Es por ello que el mediocampista de Xolos no fue parte de la convocatoria de Javier Aguirre para la reciente Fecha FIFA de selección mayor, en la que México empató 0-0 con Japón y 2-2 con Corea del Sur en estadios de Estados Unidos.

Además de Mora, en la convocatoria de Eduardo Arce destaca el volante de Pachuca, Elías Montiel. También tiene algunos partidos de experiencia en selección mayor y en diciembre pasado destacó a nivel global al ser nombrado Balón de Bronce de la Copa Intercontinental, en la que los Tuzos fueron subcampeones ante Real Madrid.

Otros elementos a resaltar son los que militan fuera de México: César Garza y Obed Vargas. El primero juega para el Dundee United de Escocia desde enero de 2025, tras una cesión de un año por parte de Monterrey. El segundo juega en el Seattle Sounders de Estados Unidos y acaba de ser campeón de Leagues Cup contra el Inter de Miami de Lionel Messi.

Obed Vargas, al igual que Gilberto Mora y Elías Montiel, ya ha tenido algunas convocatorias con el ‘Vasco’ Aguirre en la selección absoluta, pero su edad le permite foguearse en el próximo Mundial Sub 20 antes de pensar en colarse al Mundial 2026.

Luego está un grupo de jugadores que todavía no son titulares indiscutibles en sus equipos, aunque poco a poco han empezado a sonar en Liga MX.

Entre ellos están Hugo Camberos y Yael Padilla por parte de Chivas, Amaury Morales y Mateo Levy de Cruz Azul, Iker Fimbres de Monterrey, Alexéi Domínguez de Pachuca, Everardo López de Toluca y Rodrigo Pachuca de Puebla; este último sí ha sido constante en Liga MX.

Ellos intentarán regresar a México al protagonismo del Mundial Sub 20, ya que desde 2017 el Tri no ha podido superar la fase de grupos. Sus mejores participaciones siguen siendo el subcampeonato de 1977 y el tercer lugar de 2011.

Esta será la participación 17 para México en una Copa del Mundo de dicha categoría y marca su regreso desde 2019. En 2021, FIFA canceló el torneo que se celebraría en Indonesia y en 2023 el Tri no consiguió calificar tras las eliminatorias de CONCACAF.

El Mundial Sub 20 se disputa entre 24 selecciones. México forma parte del llamado ‘grupo de la muerte’, junto a Brasil, España y Marruecos. El 28 de septiembre debutará ante la selección sudamericana, el 1 de octubre jugará ante la europea y cerrará el sábado 4 ante la africana.