México despide Fecha FIFA asiática sin triunfo

La Selección Mexicana de futbol no encontró el triunfo en la Fecha FIFA de este mes contra rivales asiáticos. Se despidió con empates 0-0 ante Japón y 2-2 ante Corea del Sur, aunque con diferentes sabores de boca.

Contra Japón, el Tri fue catalogado de sumiso e inofensivo, con escasas opciones de gol y la mayor parte del tiempo replegado ante la velocidad de su rival. Pero contra Corea del Sur salió a relucir la garra para evitar una derrota en el último minuto.

El delantero del Milán, Santiago Giménez, anotó al minuto 90+4 para extender el invicto de México a nueve partidos. Fue una destacada jugada individual en la que, al mismo tiempo que acomodó el balón a su pierna zurda, eludió al defensa para poner el tiro pegado al poste derecho.

México se había adelantado en el Geodis Park de Nashville gracias a un cabezazo de Raúl Jiménez al minuto 22, con asistencia del lateral derecho Rodrigo Huescas.

El delantero del Fulham llegó a 44 goles con Selección Mexicana y ya está a dos de empatar a Jared Borgetti en el segundo peldaño histórico, todavía rezagado de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien se mantiene como líder con 52.

A diferencia del partido contra Japón, México mostró mayor intensidad y protagonismo en el primer tiempo contra Corea del Sur. Javier Aguirre realizó algunos cambios a sus titulares, empezando por el portero Raúl Rangel en lugar de Luis Malagón y las bajas obligadas de César Montes (expulsión) y Edson Álvarez (lesión), quienes fueron reemplazados por Juan Sánchez Purata y Erik Lira, respectivamente.

En la delantera dejó de inicio a Hirving ‘Chucky’ Lozano y Germán Berterame, mientras que en las laterales dio oportunidad a Rodrigo Huescas y Mateo Chávez, jugadores sub 23 que militan en Europa, en lugar de Jorge Sánchez y Jesús Gallardo.

Después de un primer tiempo controlado, Corea del Sur ajustó su alineación y le dio entrada a su máxima figura, Son Heung-min, quien marcó diferencia de inmediato.

Con regates en alta velocidad, el ex capitán del Tottenham de la Premier League empezó a causar confusión en la defensa mexicana. Al minuto 65, aprovechando un rebote en el área, prendió un potente disparo de zurda para conseguir el empate.

Diez minutos después, Oh Hyeon-gyu conseguiría la remontada para Corea del Sur, aprovechando un balón largo en el que quedó mano a mano ante el capitán mexicano, Johan Vásquez. Logró vencerlo con un drible y fulminó al portero Rangel.

Al equipo de Javier Aguirre le quedaban 15 minutos para intentar evitar su cuarta derrota desde que asumió el cargo en septiembre de 2024. Para ello, dio ingreso a Santiago Giménez, Alexis Vega, Diego Lainez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez.

México creció su intensidad y dominio de balón, pero no era certero hacia el ataque. Fueron un par de disparos del ‘Chaquito’ los que se asomaban hacia el arco de Kim Seung-gyu, incluso, con una atajada de alta estética por parte de este último.

El Tri no dejó de insistir y encontró, a dos minutos del final (el árbitro agregó seis de compensación), esa maniobra de Santiago Giménez para firmar su sexto gol con la camiseta de la Selección Mexicana absoluta, ante una estirada que ahora sí fue imposible para el portero Kim.

Más de 20,000 aficionados en Nashville apoyaron mayoritariamente a México, que venía con algunas inconformidades después de empatar sin goles ante Japón. Corea del Sur, por su parte, venía motivado por vencer 2-0 a Estados Unidos en Nueva York.

Estos fueron los primeros partidos del Tri después del título de la Copa Oro en verano. Tanto Japón como Corea del Sur ya están calificados al Mundial 2026, pero viajaron a esta Fecha FIFA en Norteamérica con sus mejores futbolistas.

Los próximos partidos del Tri volverá a ser en Fecha FIFA: en octubre, contra Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y contra Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara. Javier Aguirre también podrá contar allí con los seleccionados que radican en Europa.

Después de esta Fecha FIFA, el balance de esta gestión del ‘Vasco’ con México queda en 12 triunfos, cinco empates y tres derrotas. Las únicas caídas fueron contra Honduras en Liga de Naciones y contra River Plate y Suiza en amistosos.