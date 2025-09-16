Phillies amarra título de la División Este

Philadelphia ha llegado a ocho Series Mundiales y este 2025 empiezan a soñar más lejos, con dos semanas de temporada regular restantes.

Tras vencer a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la MLB, Phillies se volvió la novena líder del Este de la Liga Nacional. Además, han ganado 11 de 14 partidos este mes y ostentan el mejor récord del deporte desde principios de agosto.

Kyle Schwarber, Weston Wilson y Bryce Harper conectaron jonrones para la victoria de Philadelphia por 6-5. Fue el título divisional más temprano en la historia de la franquicia y lo consiguieron en el Juego 151, el segundo más rápido en la su historia, detrás de los Phillies de 2011, que lo lograron en el Juego 150.

Los Phillies también lograron una temporada de 90 victorias por tercer año consecutivo, apenas la tercera vez en su historial. Este es el título 13 de Phillies en la División Este de la Liga Nacional (NL). Se mantienen en el segundo lugar histórico de más títulos para la División, detrás de los 18 de Atlanta Braves.

En 2022, fueron derrotados por los Astros de Houston en la Serie Mundial. En 2023, se enfrentaron a unos Diamondbacks de Arizona en racha en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En 2024, los Mets los vencieron en cuatro juegos de la Serie Divisional.

"En los últimos dos años, todos los equipos que hemos tenido han sido realmente buenos. Simplemente no ha sucedido. Simplemente no hemos terminado con una victoria, y tenemos que hacerlo", dijo Bryce Harper.