Grandes Ligas confirma playoffs de septiembre a noviembre

Aunque todavía falta más de un mes de temporada regular en el beisbol de Grandes Ligas (MLB), el calendario de los playoffs 2025 ya fue confirmado.

El 30 de septiembre inaugurará la postemporada con el Juego 1 de la Ronda de Comodines (Wildcards) tanto de la Liga Americana (AL) como de la Liga Nacional (NL), recordando que son cuatro equipos por cada bando los que participan en esta instancia.

Desde la temporada 2022, un total de 12 equipos avanzan a playoffs: seis de AL y seis de NL. Los líderes y sublíderes de cada liga avanzan directamente a la segunda ronda de postemporada, que son las Series Divisionales, mientras que los otros ocho pelean en la Ronda de Comodines.

Los Wildcards de este año se disputarán del 30 de septiembre al 2 de octubre, en caso de que lleguen a tres juegos. Cabe recordar que en esta ronda avanza el que consiga dos triunfos.

A partir del 4 de octubre y hasta el 11 de ese mismo mes se jugarán las Series Divisionales, cuyo formato premia al ganador de tres partidos (las series pueden extenderse a cinco).

Las Series de Campeonato, que fungen como antesala de la Serie Mundial, darán inicio el 12 de octubre con el Juego 1 de la Liga Americana (ALCS), que la temporada pasada ganaron los Yankees sobre Guardians en cinco partidos.

Para el 13 de octubre, la Liga Nacional comenzará su Serie de Campeonato (NLCS). Esta instancia se extendería hasta el martes 21 de ese mismo mes en caso de llegar a un séptimo partido en NL.

Finalmente vendrá la Serie Mundial a partir del viernes 24 de octubre, con el partido inaugural en el estadio del campeón de liga que haya tenido mejor récord durante la temporada regular. En 2024, ese honor fue para el Dodger Stadium.

En caso de que no haya barrida, la Serie Mundial se extendería al 29 de octubre para el Juego 5, al 31 para el Juego 6 y al 1 de noviembre para el Juego 7. La última vez que el Clásico de Otoño se extendió a un séptimo partido fue en 2019, cuando los Nationals vencieron a Astros.

En 2024 se anunció que la Serie Mundial podría adelantarse si las Series de Campeonato finalizaban en cinco partidos. Pero para la temporada actual, MLB decidió programar el Clásico de Otoño de manera fija a partir del 24 de octubre.

Por otra parte, en caso de llegar al séptimo partido, esta sería la décima ocasión en que la Serie Mundial concluya hasta noviembre. Ya ocurrió así en las postemporadas de 2001, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 y 2023.

La temporada regular 2025 concluirá el domingo 28 de septiembre, por lo que los playoffs darían inicio apenas 48 horas después.

Hasta el 12 de agosto, cuando se publicó el calendario oficial de postemporada, no hay un solo equipo que ya tenga boleto seguro a la pelea por el título. Sin embargo, el que tiene la delantera es Milwaukee Brewers con el mejor récord de toda la MLB: 74 triunfos y 44 derrotas.

Brewers, Phillies (69-49) y Dodgers (68-51) son los actuales líderes de la Liga Nacional, mientras que Blue Jays (69-50), Tigers (69-51) y Astros (67-52) son los actuales líderes de la Liga Americana. Pero el panorama todavía puede cambiar en las seis divisiones.

Los Dodgers consiguieron el título de la Serie Mundial 2024 después de haber sido los mejores de toda la MLB en dicha temporada regular con récord de 98-64.

Fechas postemporada MLB 2025

Ronda de Comodines: 30 de septiembre a máximo 3 de octubre (avanza quien gane 2 de 3 juegos).

Serie Divisional: 4 a máximo 11 de octubre (avanza quien gane 3 de 5 juegos).

Serie de Campeonato: 12 a máximo 21 de octubre (avanza quien gane 4 de 7 juegos).