MLB habla sobre expansión y restructuración

Durante el Clásico de Pequeñas Ligas (Little League Classic) del domingo entre los Mets de Nueva York y los Marineros de Seattle, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, habló sobre la posibilidad no solo de una expansión, sino también de una reestructuración total de las ligas tal como las conocemos.

"Creo que si nos expandimos, tendremos la oportunidad de realinearnos geográficamente. Creo que podríamos ahorrarles mucho a nuestros jugadores en viajes y nuestro formato de postemporada sería aún más atractivo para entidades, ya que estaríamos jugando desde el Este y desde el Oeste, y ese horario de las 10, que es un problema para nosotros, a veces se convierte en una verdadera oportunidad para nuestra audiencia de la Costa Oeste”.

La expansión siempre viene acompañada de algún tipo de transformación estructural, ya sea la duración de la temporada (1961, 1962), la estructura divisional y/o las asignaciones (1969, 1998), o la fórmula del calendario.

La liga no se ha expandido desde 1998, cuando los Devil Rays y los Diamondbacks se unieron. Es mucho tiempo para que una liga próspera siga sin añadir equipos.

"Esos equipos [de expansión] no estarán jugando cuando yo termine mi mandato, pero me gustaría que el proceso siga su curso y que se seleccionen [ciudades]", dijo Manfred, quien pretende retirarse.

La expansión no implicaría la eliminación de la Liga Americana y la Liga Nacional. Simplemente facilitaría su implementación. Aquí hay un posible escenario de realineación en el que la prioridad es la geografía.

Algunas rivalidades históricas (Cardenales/Cachorros y Dodgers/Gigantes) se dividen por cuestiones geográficas, además, colocar a esos cuatro equipos de grandes mercados en una sola División Noreste podría crear un escenario en el que solo 2 o 3 equipos llegan a la postemporada cada año, en lugar de los cuatro.

Varios grupos buscan una franquicia de la MLB, como el Portland Diamond Project, la Big League Utah (Salt Lake City), la Music City Baseball (Nashville) y los Orlando Dreamers. Charlotte, Montreal y San Antonio se encuentran entre las ciudades que se especula que podrían expandirse.