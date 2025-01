Pausa médica ensombrece triunfo de Djokovic sobre Alcaraz

Novak Djokovic avanzó a semifinales del Australian Open 2025 tras superar a Carlos Alcaraz en una batalla que se extendió a tres horas con 37 minutos.

El serbio remontó al español tras perder el primer set por 4-6, ya que luego se impuso por parciales de 6-4, 6-3 y 6-4. Sin embargo, en medio de esos números hubo una pausa médica que caracterizó la victoria como un enigma.

El partido cambió después del set ganado por Alcaraz. Justo antes de terminar, cuando el español ganaba 5-4, Djokovic pidió un tiempo muerto para ser atendido médicamente de molestias en el aductor de la pierna izquierda. Fueron alrededor de 10 minutos en los que el experimentado tenista fue al vestuario para recibir dicha atención.

Esta pausa terminó por impactar al rendimiento de Alcaraz, según sus propias palabras: “Parecía que iba a ser más fácil y me centré en no cometer errores. Por eso dejé de golpear la bola como antes, pero después ha sido muy difícil volver”.

Djokovic es 16 años mayor que Alcaraz y empezó a disputar partidos de nivel Grand Slam en 2005. Su experiencia ante eventos de alta envergadura es mucho mayor que la del español, nacido en 2003.

Es por ello que la pausa médica no fue bien vista en el entorno tenístico. Uno de los primeros en dudar de la veracidad de la lesión fue John McEnroe, campeón de siete Grand Slams y actual analista de la cadena internacional ESPN.

“No es la primera vez que vemos esto, no se dejen engañar”, dijo el ex tenista estadounidense, compaginando con opiniones de otros jugadores que han dudado de las pausas médicas a lo largo de la carrera de Djokovic.

“Si hay un signo de interrogación sobre la grandeza en toda su carrera es la forma en que, en la mente de muchas personas, ha utilizado estratégicamente los tiempos muertos por lesiones”, aseveró John Alexander, ex tenista australiano, durante la participación de Novak en la United Cup 2024.

“Toma un tiempo muerto por lesión para que le den masaje en la muñeca durante unos cinco minutos, rompiendo la concentración del oponente, tal vez haciendo que entren en la cabeza de su oponente pensamientos como 'vaya, tal vez se retire, estoy fuera por esta noche'. Luego se recupera y gana los cinco juegos siguientes (...) Debo decir que en este punto estoy de acuerdo con muchos de mis amigos que dicen que si no ven sangre no creen que haya una lesión”, agregó Alexander.

La respuesta de Djokovic no se hizo esperar. Habló sobre su estado físico inmediatamente después del cierre de partido ante Alcaraz: “No quiero revelar mucho lo que tengo, pero la medicación me ha ayudado. Si perdía el segundo set, no tenía claro si iba a continuar”.

Ya en conferencia de prensa, sin el calor del partido, declaró: “También he estado en esa situación, en la que mi rival tiene problemas pero sigue jugando y, a medida que avanza el partido, se siente mejor. Ahí empiezas a entrar en pánico, entiendo esa sensación. No me sentí bien en el segundo set, pero fui por mis golpes, siendo más agresivo”.

Carlos Alcaraz, por su parte, manifestó sus dudas también en la conferencia posterior al partido de cuartos de final: “Alguien que piensa en retirarse no hubiera jugado de la manera en la que lo hizo después. Todo el mundo ha visto que le costaba moverse y en el tercer y cuarto set no vi nada de eso. Creo que aunque él hubiera perdido el segundo set, yo habría tenido que sudar para ganarle. No voy a entrar en detalles, pero creo que no se hubiera retirado”.

Adriano Panatta, Andy Roddick y hasta Roger Federer llegaron a criticar a Novak Djokovic por las pausas médicas a lo largo de su carrera.

“No confío en sus lesiones. Lo digo en serio. Creo que es un chiste cuando se trata de sus lesiones”, llegó a mencionar Federer durante un enfrentamiento entre Suiza y Serbia en la Copa Davis 2006, cuando Novak Djokovic enfrentó a Stan Wawrinka.

A pesar de la polémica, Djokovic garantizó su boleto a semifinales del Australian Open por sexta edición consecutiva en la que participa, recordando que no asistió en 2022 por restricciones a raíz de la pandemia de covid-19.

El serbio es el máximo ganador del Australian Open con 10 títulos y en esta edición aspira a levantar su Grand Slam número 25, con lo que rompería el empate con la australiana Margaret Court como los tenistas con más trofeos de esta categoría en la historia del tenis.

Novak Djokovic enfrentará al alemán Alexander Zverev en semifinales, mientras que el otro cruce todavía está por definirse con los últimos partidos de cuartos de final entre Jannik Sinner contra Alex De Miñaur y Ben Shelton contra Lorenzo Sonego.