Coco Gauff expresa condolencias por TikTok

TikTok se apagó durante 13 horas en Estados Unidos y dejó a unos 170 millones de estadounidenses sin poder acceder a la red social de propiedad de la china ByteDance.

Coco Gauff reaccionó desde la cancha de Melbourne en el Australian Open.

“RIP TikTok USA” escribió en la lente de una cámara de televisión y dibujó un corazón roto justo después de ganar el partido para llegar a los cuartos de final.

La victoria de Gauff por 5-7, 6-2, 6-1 sobre Belinda Bencic terminó aproximadamente una hora después de que TikTok ya no se pudiera encontrar (el domingo) en las principales tiendas de aplicaciones el sábado en Estados Unidos

“No pude acceder después de mi partido. Honestamente pensé que podría salirme con la mía porque estaba en Australia. Ojalá vuelva. Es realmente triste. He estado en la aplicación desde que se llamó Musical.ly. Amo TikTok. Es como un escape. Honestamente lo hago antes de los partidos. Supongo que me obligará a leer más libros, a ser un ser humano más productivo, probablemente. Tal vez sea una bendición disfrazada”, dijo Gauff en su conferencia de prensa.

El presidente electo aseguró que dictará un decreto este lunes 20 de enero para que la red social de vídeos vuelva a funcionar y pide que sea propiedad estadounidense al 50%.

El Congreso de Estados Unidos emitió una norma, avalada por el Tribunal Supremo que prohibía la aplicación si no dejaba de estar bajo control chino, alegando motivos de seguridad nacional.

En muchos torneos, a los jugadores de tenis se les suele entregar un bolígrafo después de ganar para que puedan expresar lo que quieran a través de la lente de una cámara al costado de la cancha. En este caso, Gauff se detuvo un momento para pensar y dijo: "Creo que voy a optar por este", antes de ofrecer su mensaje de TikTok en tinta azul.

En el Abierto de Francia de junio de 2022, después de alcanzar su primera final de Grand Slam, Gauff se refirió a una reciente serie de tiroteos masivos en Estados Unidos en ese momento y escribió: “Paz. Fin a la violencia con armas de fuego”.

Ahora, con 20 años, Gauff es una de las mejores jugadoras de su deporte. Ganó el Abierto de Estados Unidos de 2023 y actualmente ocupa el puesto número 3.

Gauff ha publicado con frecuencia en TikTok, a menudo imitando las tendencias populares.

“Siento que esta es la tercera o cuarta vez que sucede esto. Esta vez es como, ‘Da igual’. Si me despierto y no funciona, bien. Ya no perderé el tiempo tratando de averiguarlo”, dijo Gauff antes del Abierto de Australia.

“Veo que hay una nueva aplicación llamada RedNote a la que mucha gente se está pasando. Así que siento que, independientemente de lo que pase, la gente estará bien porque la gente siempre va a migrar a otra aplicación”.

Las tiendas de aplicaciones de Apple y Google no podían ofrecer TikTok en virtud de la ley de prohibición.

“Me enteré de eso (la prohibición de TikTok). Esto no es algo que podamos controlar y espero que lo resuelvan, porque me encanta TikTok”, dijo la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking y dos veces campeona defensora en Melbourne.

(Con información de AP)