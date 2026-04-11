Neymar tiene dos meses para demostrar que está en condiciones de ir al Mundial, dice Ancelotti

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dejado abierta la posibilidad de que Neymar se gane un puesto en su convocatoria de 26 futbolistas para el Mundial, al señalar que el delantero tiene dos meses para demostrar que cuenta con las cualidades necesarias para integrar el plantel.

Ancelotti ha mantenido siempre que Neymar estará en competencia si se muestra en plena forma, pero el delantero quedó excluido de la convocatoria de Brasil para los partidos de preparación del mes pasado contra Francia y Croacia.

Neymar, máximo artillero de Brasil con 79 goles, no juega con la selección desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2023 y le ha costado mantener una racha de partidos regular desde que regresó al Santos el año pasado.

La derrota de Brasil 2-1 ante Francia en Boston provocó que los aficionados corearan el nombre de Neymar, pero Ancelotti restó importancia a esa reacción, afirmando que la atención debía centrarse en los jugadores seleccionados.

Ahora, sin embargo, el italiano ha dado a entender que el delantero sigue formando parte de los planes mientras Brasil evalúa sus opciones de cara al Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Tiene un gran talento, y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial", declaró Ancelotti en una entrevista con el periódico francés L'Equipe. "Actualmente está siendo evaluado por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y por mí, y aún le quedan dos meses para demostrar que tiene las cualidades necesarias para jugar el Mundial".

"Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto con fuerza; está marcando goles. Tiene que seguir por este camino y mejorar su forma física. Va por buen camino", destacó.

Brasil está encuadrado en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia en el Mundial.