Necaxa goleó 3-0 a Tijuana con un doblete del argentino Javier Ruiz

Necaxa goleó el viernes 3-0 a Tijuana con un doblete del argentino Javier Ruiz en el inicio de la duodécima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El argentino Tomás Badaloni completó la cuenta para la victoria de los "Rayos" del Necaxa.

"Hoy en casa pudimos conseguir una victoria muy importante para lo que viene, el grupo viene trabajando duro, la verdad que no se nos estaban dando los resultados, pero el día a día era muy bueno y creo que nos lo merecíamos (el triunfo). Desde que llegué, mis compañeros y el cuerpo técnico me dieron la confianza, y eso para un jugador es importante", dijo Ruiz.

En el partido disputado en el estadio Victoria, Necaxa se adelantó a los 35 minutos con un potente disparo de Ruiz dentro del área después de que Ricardo Monreal estrelló su remate en el travesaño.

El mediocampista argentino anotó su doblete a los 56 minutos cuando metió el balón pegado al poste izquierdo con un disparo en la entrada del área.

Badaloni metió el tercer tanto a los 75 minutos con un remate de cabeza tras centro enviado por Monreal desde el sector derecho.

"Tijuana es un gran rival, no es fácil hacerle tres goles. Hay que valorar mucho lo que hizo este equipo, pero sabiendo de que no nos sobra nada, entonces vamos a tener que hacer nuestro máximo partido en cada juego para obtener los tres puntos", dijo el director técnico de Necaxa, el uruguayo Martín Varini.

"Javi (Ruiz) es un grandísimo jugador, nos ha dado mucho en tan poco, lo está haciendo demasiado bien, y Tomás (Badaloni) hace un trabajo sucio o invisible que los entrenadores valoramos y destacamos”, agregó.

En el otro partido del viernes, Mazatlán y Cruz Azul empataron 1-1 con goles del chileno Josué Ovalle y del uruguayo Gabriel "Toro" Fernández, respectivamente.

El sábado se jugarán los partidos entre Atlas-Querétaro, Atlético San Luis-León, Monterrey-Guadalajara y Pumas UNAM-América.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna sea local ante Puebla, el campeón Toluca visite a Pachuca y Bravos de Ciudad Juárez juegue ante Tigres UANL.