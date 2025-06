Musetti, el otro héroe italiano en Roland Garros

Es claro que en la actualidad el tenis masculino de Italia es reconocido a nivel mundial por Jannik Sinner, líder del ranking y vigente campeón del Australian Open y US Open. Sin embargo, Roland Garros 2025 permite recargar la ilusión azzurra en otro jugador: Lorenzo Musetti.

Con 23 años, mismos que Sinner, Musetti dio un golpe de autoridad al instalarse en semifinales de Roland Garros tras una batalla de dos horas y 45 minutos contra el estadounidense Frances Tiafoe, que finalizó 6-2, 4-6, 7-5, 6-2.

“Me ha llevado un tiempo encontrar el ritmo adecuado y la mecánica ideal de servicio. Hicimos un cambio a inicios de año porque arrastraba problemas de consistencia, especialmente, en el lanzamiento de la bola. Llevo unos meses en los que el servicio me está ayudando mucho, especialmente, en momentos complicados. Eso es determinante y demuestra que mereció la pena hacer este cambio”, evaluó el italiano tras la victoria contra Tiafoe.

Musetti se convirtió apenas en el quinto tenista masculino de la historia en llegar a semifinales en los tres torneos Masters 1000 y el Grand Slam de arcilla que se celebra en el ATP Tour desde 1990.

El primero en conseguirlo fue Rafael Nadal en 2007, repitiéndolo en 2008, 2010, 2011, 2013 y 2019. El segundo fue Novak Djokovic en 2008, el tercero, Andy Murray en 2016 y el más reciente había sido Alexander Zverev en 2022.

La racha de Musetti comenzó en Montecarlo, donde fue finalista de un Masters 1000 por primera vez; lamentablemente para su ‘cuento de hadas’, perdió el trofeo ante Carlos Alcaraz.

Luego vinieron las semifinales del Madrid Open y Roma Open, aunque en ellos no pudo llegar a la final después de ser derrotado por Jack Draper y otra vez por Carlos Alcaraz, respectivamente.

Sin embargo, esos resultados le permitieron debutar en el top 10 del ranking mundial previo a Roland Garros 2025. Actualmente es el séptimo mejor tenista del planeta y vivirá sus segundas semifinales a nivel Grand Slam, tras la experiencia en Wimbledon 2024.

El triunfo en cuartos de final ante Frances Tiafoe estuvo manchado en cierta forma, ya que Lorenzo Musetti pateó una pelota en un breve arranque de frustración que, accidentalmente, golpeó a la juez de línea. Recibió una advertencia por no hacer eso con intención violenta.

“Debo reconocer que me asusté un poco porque no quería dañar a nadie. Inmediatamente, fui a disculparme con la juez y extiendo esas disculpas a todos. Creo que fue correcto que me dieran una advertencia porque el juez de silla vio claramente que no tenía intención alguna de hacer eso”, lamentó el italiano.

Musetti tendrá una dura prueba en semifinales, pues se topará ante Carlos Alcaraz, quien ya fue su verdugo dos veces en 2025, tanto en la final del Masters de Montecarlo como en la semifinal del Masters de Roma.

En general, se han enfrentado seis veces en el ATP Tour con una clara ventaja de 5-1 para el español. Alcaraz cumplió como segundo mejor sembrado de Roland Garros este martes al eliminar al estadounidense Tommy Paul por 6-0, 6-1, 6-4 en cuartos de final.

“Lorenzo se ha metido en el selecto grupo de jugadores que han llegado a semifinales de todos los grandes torneos en arcilla en una temporada, eso muestra la confianza que tiene. He visto sus partidos y está jugando a un nivel muy alto, así que de asequible no tiene nada”, calificó Alcaraz sobre Musetti.

La otra semifinal masculina en Roland Garros se definirá este miércoles. El máximo candidato, Jannik Sinner, buscará su boleto ante Aleksandr Bublik, mientras que el experimentado Novak Djokovic enfrentará a Alexander Zverev.