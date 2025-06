Roland Garros impulsa otro récord centenario de Djokovic

El número 100 vuelve a tener otro capítulo romántico para Novak Djokovic. Apenas unos días después de lograr esa cantidad de títulos como profesional, hizo historia al llegar a un centenar de triunfos dentro del prestigioso torneo de Roland Garros.

El serbio superó en sets corridos (6-2, 6-3, 6-2) al británico Cameron Norrie para instalarse en cuartos de final del Grand Slam de Francia y, así, agregar otro récord a su más que consumada trayectoria.

Se convirtió en el tercer tenista masculino de la historia que alcanza 100 victorias en un mismo Grand Slam. Los únicos que ya habían logrado esto son el español Rafael Nadal, con 112 también en Roland Garros, y el suizo Roger Federer, con 105 en Wimbledon y 102 en Australian Open.

“Tuve una actuación muy sólida con una victoria en sets corridos. Estoy contento por cómo van las cosas, obviamente, los partidos son cada vez más difíciles. Estoy esperando con impaciencia el próximo desafío”, evaluó Djokovic el partido contra Norrie.

El serbio acumula 16 años consecutivos llegando, al menos, a cuartos de final en Roland Garros. La temporada 2009 fue la última vez en que quedó eliminado en tercera ronda y desde 2010 hasta la fecha mantiene su mejor racha, incluyendo los títulos de 2016, 2021 y 2023.

Eso le permitió superar otra marca, pero esta vez en solitario, pues se estableció como el tenista masculino con más cuartos de final dentro de un mismo Grand Slam al llegar a 19, rompiendo el empate de 18 que tenía con Roger Federer (el suizo lo impuso en Wimbledon).

El próximo partido de Djokovic será contra el alemán Alexander Zverev, con quien tiene un historial de 13 enfrentamientos. La ventaja es para el serbio con ocho triunfos, aunque en su único cruce este año, en semifinales del Australian Open, el germano fue el que avanzó (por lesión de Novak).

Las últimas dos veces que Djokovic superó los cuartos de final en Roland Garros se quedó con el título, en 2021 y 2023, mientras que en 2024 y 2022 no pudo pasar de dicha instancia.

El otro cruce de cuartos de final que se definió este lunes en la rama varonil fue el de Jannik Sinner, líder del ranking mundial, ante el sorprendente Aleksandr Bublik, quien por primera vez avanzó a esta instancia en un Grand Slam.

Bublik venció a Jack Draper, campeón del Masters de Indian Wells este año, para citarse con Sinner, que viene de ser subcampeón del Masters de Roma tras una pausa de tres meses por suspensión por dopaje.

Sinner, por su parte, superó a Andrey Rublev en octavos de final e impuso una marca, al estilo de Novak Djokovic. En su caso, se convirtió en el tenista italiano masculino con más triunfos en categoría Grand Slam, llegando a 72 para romper el empate de 71 con Fabio Fognini.

“Jannik no comete errores y no te regala nada, a menos que el partido no se alargue demasiado y consigas mantener alta la intensidad. Claro que Sinner es el favorito, es el número uno del mundo”, mencionó Rublev al respecto.

Los cuartos de final de Roland Garros, tanto masculinos como femeninos, se disputarán entre martes y miércoles. En cuanto a ATP, los duelos son: Carlos Alcaraz contra Tommy Paul y Lorenzo Musetti contra Frances Tiafoe el martes, además de Novak Djokovic contra Alexander Zverev y Jannik Sinner contra Aleksandr Bublik el miércoles.

Boisson, la gran sorpresa

La gran sorpresa del torneo se está viviendo en la rama femenil, con la calificación de Lois Boisson a cuartos de final, superando a Jessica Pegula, tercera del ranking mundial (3-6, 6-4, 6-4).

Boisson tiene 22 años y se encuentra en el ranking 361. Roland Garros 2025 representa su primera disputa en el cuadro principal de un Grand Slam.

“Es increíble lo que he logrado, estoy muy orgullosa de mí, pero espero seguir ganando más partidos aquí. Si me hubieran dicho esto hace dos semanas no me lo hubiera creído”, expresó Boisson ante los medios tras vencer a Pegula.

Esta es la primera vez desde 2017 que Francia tiene a una representante en los cuartos de final femeniles de Roland Garros (en singles). También es la jugadora de ranking más bajo que llega a dicha instancia en un Grand Slam desde que Kaia Kanepi lo hiciera en el US Open 2017 desde el puesto 418 del mundo.

“Esta ha sido mi mejor partido, porque nunca había ganado de esta forma. En torneos pequeños puedes encontrarte a buenas rivales, puedes jugar buenos partidos, pero lo de hoy ha sido una gran actuación. Veré cómo se desarrolla mi próxima rival, de momento no puedo pronosticar nada, pero espero seguir jugando así”.

Lois Boisson enfrentará a la rusa Mirra Andreeva en cuartos de final el miércoles, mismo día en que se medirán Coco Gauff y Madison Keys.

Los otros dos cruces serán el martes: Iga Swiatek enfrentará a Elina Svitolina y Aryna Sabalenka hará lo propio contra Zheng Qinwen.