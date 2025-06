Campeones defensores de Roland Garros ya están en cuartos de final

Los campeones defensores de Roland Garros, Carlos Alcaraz (ATP) e Iga Swiatek (WTA), están a tres triunfos de volver a levantar el trofeo.

Este domingo se disputaron la mitad de cruces de octavos de final tanto en la rama de individual varonil como la femenil en el Grand Slam de Francia, teniendo a algunos ganadores destacados como Alcaraz y Swiatek, entre otros.

El español Alcaraz se impuso al estadounidense Ben Shelton (7-6, 6-3, 4-6, 6-4) después de tres horas con 19 minutos para instalarse, por cuarto año consecutivo, al menos en la ronda de los mejores ocho dentro de Roland Garros.

“Hoy he luchado contra mí mismo, contra mi mente. He intentado mantener la calma. En ciertos momentos enloquecí, estaba enfadado conmigo mismo. Me decía cosas no muy buenas, pero me alegra no haber dejado que esos pensamientos me perjudicaran”, evaluó Alcaraz.

Con 22 años recién cumplidos, Alcaraz también obtuvo ante Shelton su victoria número 100 sobre superficie de arcilla. Después de todo, 10 de sus 19 títulos en el ATP Tour han sido sobre dicho suelo (seis más en dura y tres en césped).

Otro estadounidense será su rival en cuartos de final: Tommy Paul, quien dejó fuera al australiano Alexei Popyrin.

Es la primera vez que Paul llega tan lejos en Roland Garros y, además, se convierte en el noveno tenista masculino de su país que avanza al menos a dicha instancia en las tres superficies posibles de los Grand Slams (fue semifinalista en Australia 2023 y cuartofinalista en Wimbledon 2024).

No obstante, se topará ante el potente nivel de un Carlos Alcaraz que busca ser el primer campeón individual masculino consecutivo de Roland Garros desde Rafael Nadal, que logró la victoria de manera avasalladora desde 2017 hasta 2020.

Otro cruce de cuartos de final que tomó forma este domingo en la rama de ATP fue el de Frances Tiafoe contra el vencedor de Lorenzo Musetti ante Holger Rune.

Los otros dos se definirán en la jornada del lunes, cuando el líder del ranking mundial, Jannik Sinner, juegue ante Andrey Rublev; Novak Djokovic ante Cameron Norrie; Jack Draper ante Aleksandr Bublik; y Alexander Zverev ante Tallon Griekspoor.

Swiatek y Sabalenka destacan

En la rama femenil, las experimentadas Iga Swiatek y Aryna Sabalenka también dieron un golpe de autoridad sobre Elena Rybakina y Amanda Anisimova, respectivamente, para instalarse en cuartos de final de Roland Garros 2025.

La polaca Swiatek es quien tiene los mayores reflectores, debido a que está en búsqueda de un cuarto campeonato consecutivo en este Grand Slam y el quinto en general, tras los ganados en 2020, 2022, 2023 y 2024.

“La verdad es que necesitaba una victoria como esta, significa mucho para mí volver a experimentar estas sensaciones, ser capaz de remontar una situación adversa ante una de las mejores del mundo”, dijo Swiatek sobre el partido contra Rybakina, que empezó perdiendo por 1-6.

“Este partido supone la confirmación de que estoy en la buena dinámica y puedo gestionar la presión en momentos complicados. No importa cuál sea el marcador, he entendido que tengo que hacer mi tenis, sin miedo de lo que pueda suceder”.

La polaca no ha tenido una buena temporada. Después de tres años en los que había logrado al menos cinco finales (2022, 2023 y 2024), hasta el momento no tiene una sola. Eso le ha valido caer del segundo al quinto puesto del ranking mundial.

Sin embargo, en esta edición busca romper un récord con más de un centenario de vigencia, ya que la última tenista que logró cuatro títulos individuales seguidos en Roland Garros fue la francesa Suzanne Lenglen en 1920, 1921, 1922 y 1923.

La siguiente rival de Iga Swiatek será la ucraniana Elina Svitolina, quien sorprendió con triunfo sobre la italiana Jasmine Paolini, cuarta del ranking mundial.

El otro cruce de cuartos de final que ya está definido es el de Aryna Sabalenka ante Zheng Qinwen. La china vivirá esta instancia por primera vez en Roland Garros, mientras que la bielorrusa está allí por tercera temporada consecutiva.

En la jornada del lunes buscarán su pase a cuartos de final tres de las mejores sembradas del torneo: Coco Gauff (2), Jessica Pegula (3), Mirra Andreeva (6) y Madison Keys (7).

rrg