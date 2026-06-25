Australia clasifica a 16avos al empatar 0-0 con Paraguay, que deberá esperar

Australia clasificó este jueves a los dieciseisavos de final del Mundial al empatar 0-0 con Paraguay, un resultado que deja a la selección albirroja cerca de avanzar, pero aún a la espera de certificar su boleto matemáticamente.

El Grupo D acabó con Estados Unidos como líder, con seis puntos, escoltado por Australia (2º) y Paraguay (3º), ambos con cuatro unidades.

Entrenados por el argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes tienen garantizado quedar por delante de tres terceros pase lo que pase, cuando faltan por definirse con seis de los doce grupos del torneo. Pasan los ocho mejores terceros.