Monterrey vs. América y Pumas vs. Tigres: partidos y horarios de la J9 de Liga MX

La novena fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su etapa más intensa y este fin de semana ofrecerá duelos que podrían mover la parte alta de la tabla general, con el liderato en juego y enfrentamientos que son prácticamente un adelanto de liguilla.

Resultados del viernes: Cruz Azul asume el liderato

La jornada comenzó con la victoria del Cruz Azul 3-2 sobre FC Juárez, con lo que la Máquina Celeste llegó a 23 puntos y tomó el primer lugar de la clasificación, hilando su séptimo triunfo consecutivo. Nicolás Larcamón destacó la consistencia de su equipo:

“El objetivo es estar lo más alto posible. Este proceso sigue siendo joven, pero la racha de victorias demuestra que vamos por buen camino”, comentó el técnico celeste.

En otros resultados del viernes:

Necaxa superó 1-0 a Puebla

Tijuana goleó 5-0 a León

Mazatlán empató 1-1 con Atlas

Partidos del sábado: duelos clave en Ciudad Universitaria y el BBVA

Pachuca vs Querétaro

Hora: 17:00 hrs

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX Sports

Los Tuzos buscarán mantener su dominio histórico sobre Gallos Blancos, al que han vencido en 17 de sus enfrentamientos. Querétaro llega con la motivación de no haber perdido en sus últimas dos visitas al Hidalgo.

Pumas vs Tigres

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN

El duelo en CU promete emociones con dos planteles de renombre: Pumas con Keylor Navas y Aaron Ramsey, y Tigres que llega tras empatar 0-0 en su pendiente contra Chivas. Gabriel Milito, DT rojiblanco, reconoció que los felinos son un rival exigente:

“Enfrente teníamos un gran rival y lo neutralizamos bien en el primer tiempo. Fue una pena no haber podido ganar”, dijo tras el juego del miércoles.

Chivas vs Toluca

Hora: 19:07 hrs

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

El Rebaño buscará aprovechar el impulso de su empate frente a Tigres para acercarse a la zona de liguilla. Los Diablos, actuales campeones, llegan en buen momento y con ventaja en el historial.

Monterrey vs América

Hora: 21:05 hrs

Estadio: BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN

El partido más atractivo de la fecha. Monterrey, segundo lugar con 21 puntos, recibe al América con la posibilidad de igualar un récord histórico de ocho victorias seguidas. La expectativa aumenta por el posible debut del francés Anthony Martial, recién llegado del AEK Atenas.

Doménec Torrent, DT de Rayados, dijo que confía en que su equipo mantenga el paso perfecto:

“La prueba que viene ahora será exigente. Nosotros estamos muy bien”, aseguró.

Domingo: Santos busca frenar a San Luis

Santos Laguna vs Atlético de San Luis

Hora: 17:00 hrs

Estadio: TSM Corona

Transmisión: ViX

Los Guerreros buscarán recuperar terreno ante un Atlético que les ha ganado en sus últimos tres enfrentamientos, todos con marcador de tres goles a favor.