La mexicana Alegna González consigue la plata en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La mexicana Alegna González consiguió su primera medalla en un gran evento tras obtener el segundo lugar en los 20 km marcha del Mundial de Atletismo Tokio 2025, en Japón.

La atleta, originaria de Chihuahua, solo quedó atrás de la española María Pérez, quien repitió la hazaña del anterior Mundial de Budapest y selló también en esta edición de Tokio el doblete de oros en la marcha, una semana después de ganar los 35 kilómetros.

La marchadora andaluza de 29 años acabó con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 54 segundos, liderando un podio al lado de Alegna González (1h26:06, récord continental) con la medalla de plata y la japonesa Nanako Fujii (1h26:18, récord de su país) se quedó con el bronce.

Ganadoras de 20 km marcha del Mundial de Atletismo Tokio 2025.Reuters

Así, Alegna González rompe con la costumbre de los quintos puestos, una posición en la que terminó en los 20 km en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024.

Con el resultado de la atleta de 26 años de edad, México suma su decimosexta medalla mundial en atletismo, la novena en marcha y la primera en la caminata desde la plata de Lupita González en Londres 2017.

En su edición de Tokio, México ha logrado dos medallas y las dos de plata, después del subcampeonato de Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala.

(Con información de AFP.)