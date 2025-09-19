Cruz Azul vence 3-2 a FC Juárez y asume liderato

Cruz Azul registró este viernes su séptimo triunfo consecutivo y asumió el liderato del torneo Apertura tras vencer 3-2 a Bravos de Ciudad Juárez en el inicio de la novena jornada del torneo Apertura.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 23 puntos en lo más alto de la tabla general, donde le sigue Monterrey con 21 unidades.

En un vibrante partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Cruz Azul se adelantó a los dos minutos por conducto de Luka Romero, quien definió de zurda dentro del área tras controlar un pase de Carlos Rodríguez.

Bravos de Ciudad Juárez empató a los 14 minutos con un remate de cabeza de Rodolfo Pizarro en el área tras centro de Raymundo Fulgencio, quien, cinco minutos después, anotó el segundo gol con un remate de volea tras un desvío defensivo.

Cruz Azul empató a los 23 minutos con un remate de cabeza del uruguayo Gabriel Fernández tras centro enviado por el argentino Carlos Rodolfo Rotondi desde el sector izquierdo.

El gol de la victoria para Cruz Azul cayó a los 36 minutos cuando el argentino José Antonio Paradela definió con un potente disparo en el área tras hacer jugada de pared con Romero.

La intensidad del partido disminuyó en la segunda parte, y ambos clubes tuvieron opciones de gol que no concretaron.

Necaxa gana a Puebla

En otro partido del viernes, Necaxa ganó 1-0 a Puebla con gol del defensa argentino Franco Moyano en su propia portería.

Más tarde se disputarán los encuentros entre Mazatlán-Atlas y Tijuana-León.

El sábado se jugarán los partidos entre Pachuca-Querétaro, Pumas UNAM-Tigres UANL, Guadalajara-Toluca y Monterrey-América.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna enfrente al Atlético de San Luis.