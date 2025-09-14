Chivas y Cruz Azul resaltaron en reactivación de Liga MX

Chivas y Cruz Azul atraparon los mayores reflectores de la Liga MX en el regreso a actividades después de la Fecha FIFA de septiembre, en la que la Selección Mexicana obligó a una pausa para enfrentar a Corea del Sur y Japón.

El torneo Apertura 2025 fue reactivado con la Jornada 8 durante este fin de semana, acercándose a la mitad de temporada.

Guadalajara escribió la mayor sorpresa con su victoria del sábado sobre América por 1-2, gracias a los goles de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González en el estadio Ciudad de los Deportes, a pesar del descuento de Alejandro Zendejas.

Esta fue la primera victoria de Chivas en un Clásico Nacional de temporada regular en ocho años, ya que el último antecedente había sido el 18 de febrero de 2017. En aquella ocasión, Ángel Zaldívar marcó el gol decisivo (1-0 en el estadio Akron).

Chivas venía de lograr apenas una victoria en seis partidos y se encontraba en el último tercio de la tabla general, mientras que América destacaba por ser uno de los dos equipos invictos del Apertura 2025, junto a Cruz Azul.

Sin embargo, la estrategia y pundonor del equipo tapatío fue el que se impuso en la Ciudad de México: “Necesitábamos la victoria, porque ese resultado que tanto deseábamos nos daba la espalda. Por fin llegó y espero que sea el punto de partida para algo mejor”, señaló el entrenador de Chivas, el argentino Gabriel Milito.

Su homólogo en América, el brasileño André Jardine, declaró: “Hay que tener una dosis grande de humildad y reconocer el partido que hizo Chivas. Nos superó. Sumaron tres puntos y nosotros tenemos que mirar para lo que viene. Para mí, Chivas hizo su mejor partido defensivamente hablando”.

A pesar de la victoria, Guadalajara permanecerá fuera del top 10 del Apertura 2025 este fin de semana, aunque espera tomar un trampolín anímico importante, ya que el miércoles recibirá a Tigres en partido pendiente de la Jornada 1.

De hecho, Chivas tiene tres partidos consecutivos como local, ya que después de Tigres recibirá a Toluca en la Jornada 9 y a Necaxa en la Jornada 10, esperando aprovechar la localía para escalar en la tabla rumbo a la segunda parte del torneo.

Cruz Azul y Monterrey dominan

En la parte alta de la tabla, dos equipos se mantienen como protagonistas: Cruz Azul, el único invicto después de ocho jornadas, y Monterrey, que llegó a siete triunfos consecutivos y refrendó su liderato.

La Máquina derrotó como visitante 0-1 a Pachuca, en un partido accidentado que vio tres tarjetas rojas. Luis Quiñones y Alonso Aceves fueron mandados al vestidor del lado de Tuzos y Jesús Orozco Chiquete por parte de los Cementeros.

Una de esas rojas derivó en un penal a favor de Cruz Azul, que fue ejecutado correctamente por Gabriel ‘Toro’ Fernández al minuto 65. Con ello, aseguraron su sexta victoria en fila y llegaron a 20 puntos, agregando un par de empates.

Pero el entrenador celeste, Nicolás Larcamón, toma con mesura esta racha: “No nos volvemos locos por los seis triunfos seguidos, seguimos en la auto exigencia porque los objetivos son más grandes”.

Monterrey es el único equipo con mejor racha que Cruz Azul, pues llegó a siete triunfos seguidos este domingo al vencer 0-1 a Querétaro con gol de Germán Berterame en el estadio Corregidora.

Los Rayados mantienen el liderato del Apertura 2025 con 21 puntos y la mejor diferencia de goles entre los 18 participantes (+9). Pero ahora viene un momento complejo para sostener esa posición, pues enfrentará a América y Toluca.

En otros resultados interesantes de la Jornada 8, Pumas goleó 1-4 a Mazatlán como visitante y el campeón Toluca venció 3-1 a Puebla en el estadio Nemesio Diez.

La Jornada 9 empezará el viernes 19 de septiembre con cuatro partidos, destacando el de Cruz Azul recibiendo a Bravos de Juárez en busca de su séptima victoria consecutiva. Más adelante en ese fin de semana, Pumas recibirá a Tigres, Chivas a Toluca y Monterrey a América.

TOP 5 LIGA MX TRAS JORNADA 8*

1. Monterrey – 21 puntos y +9 de diferencia de goles.

2. Cruz Azul – 20 y +8

3.América – 17 y +8

4. Toluca – 16 y +8

5. Tigres – 14 y +8

* Tijuana podría desplazar a Tigres del quinto lugar si vence como visitante a Atlético de San Luis este domingo por la noche.