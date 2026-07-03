México vs Inglaterra se juega también en los bares: Pubs británicos abrirán hasta las 5 de la mañana

Mientras en la Ciudad de México el partido entre México e Inglaterra comenzará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, del otro lado del Atlántico los aficionados tendrán que esperar hasta la madrugada. El encuentro de octavos de final arrancará a la 1:00 de la mañana del lunes en territorio inglés, un horario que obligó al gobierno británico a modificar temporalmente las reglas para la operación de pubs y bares.

El primer ministro Keir Starmer anunció que los establecimientos de Inglaterra y Gales podrán permanecer abiertos y vender bebidas alcohólicas hasta las 5:00 de la mañana del lunes. La medida permitirá que los aficionados vean el partido completo en los pubs, incluso si se disputa tiempo extra o una tanda de penales.

La decisión coloca a los bares en el centro de una jornada deportiva que no solamente definirá a uno de los ocho mejores equipos del Mundial 2026. También podría convertirse en una de las noches de mayor actividad para la industria británica de la cerveza y la hospitalidad durante el torneo.

Una licencia extraordinaria para México-Inglaterra

La ampliación del horario elimina la necesidad de que cada pub solicite individualmente un permiso para continuar operando después de su hora habitual. El gobierno recurrió a una facultad legal que permite extender los horarios para vender alcohol cuando se trata de acontecimientos de “importancia internacional, nacional o local excepcional”.

La regulación adoptada para el Mundial ya contemplaba horarios especiales para determinados partidos de eliminación directa de Inglaterra. Los encuentros que comenzaran entre las 17:00 y las 21:00 horas permitían a los negocios operar hasta la 1:00 de la mañana, mientras que aquellos programados después de las 21:00 extendían el servicio hasta las 2:00.

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Sin embargo, el enfrentamiento contra México quedó fuera de esas disposiciones porque comenzará precisamente a la 1:00 de la mañana. Los establecimientos que quisieran operar más tarde debían tramitar un permiso temporal con al menos cinco días hábiles de anticipación, una condición difícil de cumplir porque el rival y el horario del partido quedaron definidos pocos días antes.

El gobierno había señalado inicialmente que no modificaría nuevamente las reglas. La presión de legisladores, representantes de la industria y propietarios de pubs provocó un cambio de postura durante el jueves 2 de julio. Horas después, Starmer confirmó que los bares podrían atender a los aficionados hasta las 5:00 de la mañana.

“Que los pubs permanezcan abiertos hasta el silbatazo final es una buena noticia para los aficionados y para los establecimientos que reúnen a nuestras comunidades”, señaló el primer ministro al comunicar la decisión

Emma McClarkin, directora ejecutiva de la British Beer and Pub Association, celebró la ampliación y señaló que el Mundial tiene una importancia considerable para el sector. La organización considera a los pubs como uno de los principales espacios para la transmisión de competencias deportivas y la convivencia entre aficionados.