México vs. Ecuador: hora y dónde ver el partido de la Selección rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana buscará reencontrarse con el triunfo este martes 14 de octubre, cuando reciba a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será su segundo compromiso de la fecha FIFA y una nueva prueba rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

México busca revancha tras goleada ante Colombia

Luego del 4-0 sufrido frente a Colombia en Arlington, el técnico Javier Aguirre reconoció que su equipo debe mejorar si quiere competir al nivel de las potencias.

“Si queremos aspirar a algo, hay que ganar estos juegos. Tenemos que mejorar muchas cosas. Competimos, pero nos está faltando algo”, declaró el entrenador nacional al término del encuentro.

Aguirre asumió la responsabilidad por el resultado y destacó que los cuatro goles recibidos “fueron evitables”, subrayando que el principal desafío del Tricolor es ser más competitivo ante selecciones de élite como la colombiana.

“Hay situaciones que tenemos que mejorar si queremos entrar en la élite. Hoy nos enfrentamos ante un equipo que nos enseñó cómo debemos competir”, señaló el estratega.

Duelo en el Estadio Akron

El duelo ante Ecuador marcará el regreso de la Selección Mexicana a la Perla Tapatía y su primer juego en el Estadio Akron desde que se confirmó que este recinto será una de las sedes del Mundial 2026.

El encuentro también servirá para que Aguirre ajuste su alineación tras los errores defensivos observados ante Colombia, en un partido donde figuras como Hirving Lozano, Érick Sánchez y Luis Romo podrían tener mayor protagonismo.

¿A qué hora y dónde ver el México vs. Ecuador?

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

El partido se transmitirá por televisión abierta y en plataformas digitales:

Canal 5 y Canal 7