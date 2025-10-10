Cubs llevan al límite Serie Divisional ante Brewers

Chicago Cubs se aferra a vivir su primera Serie de Campeonato de Grandes Ligas (MLB) desde 2017. Esto, luego de llevar al límite su batalla contra Milwaukee Brewers en Ronda Divisional.

Ante 41,770 espectadores en su casa, Wrigley Field, los Cubs derrotaron 6-0 a los Brewers este jueves por la noche, en el cuarto partido de su Serie Divisional. Forjaron el camino a la victoria desde la primera entrada cuando tomaron ventaja de 3-0.

Los Brewers estaban a punto de liquidar ese primer episodio, pero justo cuando tenían dos outs apareció un jonrón de Ian Happ que permitió que Nico Hoerner y Kyle Tucker, que se encontraban en primera y segunda base, respectivamente, impulsaran la ventaja.

El 4-0 se concretó hasta la sexta entrada, cuando Matt Shaw conectó un sencillo que abrió la puerta de anotación para Carson Kelly.

El 5-0 se dio en la séptima, gracias a un jonrón elevado por jardín central de parte de Kyle Tucker, mientras que el 6-0 definitivo en la pizarra ocurrió de manera similar en el octavo episodio, cuando Michael Busch conectó otro cuadrangular.

De esta forma, tres jonrones consolidaron la victoria de Chicago ante la euforia de su gente, mientras que Milwaukee se fue en blanco. De hecho, este fue el primer partido en lo que va de la postemporada 2025 en el que los Brewers no lograron una sola anotación.

La localía sirvió totalmente a los Cubs. Después de iniciar la serie perdiendo 0-2 tras sus visitas a Milwaukee, el jugar en Wrigley Field les permitió recuperarse y extender hasta el quinto y último partido la lucha por un boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Sin embargo, el último enfrentamiento será de nueva cuenta en el American Family Field de Milwaukee. Será el sábado, marcando la definición de todas las Series Divisionales de la temporada actual.

Cabe recordar que en la Liga Americana también habrá quinto partido para una serie. En Seattle, los Mariners recibirán a Detroit Tigers. El mexicano Adrián Muñoz es una de las figuras a seguir para el equipo local en busca de avanzar a Series de Campeonato.

El ganador del cruce entre Cubs y Brewers enfrentará al vigente campeón de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers, en la lucha por el título de la Liga Nacional.

Los Dodgers aseguraron su lugar en Serie de Campeonato después de vencer 2-1 a Philadelphia Phillies en extra innings en el Juego 4. En las Series Divisionales avanzan los que consigan tres victorias, como ya lo hicieron los Dodgers y Toronto Blue Jays (eliminando a New York Yankees).

Milwaukee intentará recuperar el camino del triunfo en casa este sábado para instalarse en su primera Serie de Campeonato desde 2011, cuando perdieron 2-4 ante St. Louis Cardinals y fallaron en su intento por avanzar a la Serie Mundial.

Además, los Brewers llegaron inspirados a esta postemporada tras obtener el mejor récord de fase regular de su historia con 97 triunfos y 65 derrotas. Eso les permitió el título de la División Central de la Liga Nacional y exentar la Ronda de Comodines (Wild Card).

Los Cubs, por su parte, entraron a postemporada como cuartos mejores sembrados y primero tuvieron que superar por 2-1 a San Diego Padres en el Wild Card.

Chicago aspira a llegar por primera vez a una Serie de Campeonato desde 2017. En aquella ocasión, ganaron la División Central de la Liga Nacional y luego superaron 3-2 a Washington Nationals para instalarse en la previa de la Serie Mundial, aunque allí fueron eliminados por los Dodgers en cinco juegos.

Las Series de Campeonato de la Liga Nacional comenzarán el lunes 13 de octubre. Los Dodgers esperan rival entre Cubs y Brewers para dar inicio a dicha batalla.