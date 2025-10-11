Argentina no deslumbra, pero cumple: 2-0 a México y a semifinales del Mundial Sub-20

Con una actuación sólida, aunque sin avasallar ni desplegar un juego brillante, Argentina dio un paso firme hacia su séptima estrella en un Mundial Sub-20 al imponerse 2-0 a México este sábado en Santiago, en los cuartos de final de Chile 2025.

La apertura del marcador llegó temprano, a los 9 minutos, obra del delantero Maher Carrizo, que definió con precisión al aprovechar un rebote del golero Emmanuel Ochoa.

El 2-0 apareció a los 56' en una corrida por el centro del campo de Mateo Silvetti ante la pasividad de la pareja de centrales aztecas.

Ahora la Argentina de Diego Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997, se medirá con Colombia, el miércoles en Santiago, en busca del pase a la final del Mundial de Chile 2025.

"Felices y orgullosos de llevar a la selección a semis, sabíamos la dificultad del rival que enfrentábamos, no fue fácil superarlos y ahora viene un partido que también tendrá dificultad ante Colombia", dijo Carrizo al finalizar el partido.

Las acciones en el Estadio Nacional, al que acudieron 25.232 espectadores en una noche fría en Santiago, se inclinaron a favor de la Albiceleste, que hizo un poco más al imponerse con eficacia y precisión.

Mora bajo control

Con un planteamiento táctico impecable, controló al milímetro al habilidoso Gilberto Mora, la gran esperanza del balompié mexicano, mientras el Tri careció de amplitud y potencia ofensiva para generar peligro frente a la defensa sudamericana.

"Sabíamos que México nos iba a sacar la pelota, íbamos a sufrir un poco y quizás nos faltó un poco de fútbol en el primer tiempo, pero logramos imponernos y llevarnos una victoria importante", sostuvo el DT albiceleste.

"Destaco la solidez, la entrega de todos los jugadores y ahora a planear el partido ante un rival importante como Colombia, que va a ser dificílisimo", agregó Placente.

Apenas iniciaba el partido, México sufrió un golpe inesperado a los 8 minutos: Alexei Domínguez recibió atención tras una dura entrada del capitán albiceleste, Julio Soler. Mientras el mediocampista del Pachuca era asistido, Argentina aprovechó la distracción y construyó la jugada que terminó en el gol de Carrizo.

El extremo de Vélez Sarsfield llegó a su tercer gol en el Mundial al encontrarse con un balón suelto en el área tras un potente remate cruzado de Valentino Acuña que Ochoa contuvo, pero que la defensa no logró despejar, permitiéndole definir con un disparo fuerte.

Domínguez no pudo volver al campo y México tuvo que sustituirlo a los 10 minutos por Hugo Camberos.

Argentina: control y golpes oportunos

El combinado azteca pareció resentirse anímicamente, incapaz de reponerse de la pérdida del volante tuzo y sin la claridad necesaria para hacerle frente a los chicos de Placente.

Y cuando el Tri intentó algo, Argentina recurrió a faltas oportunas en la mitad de la cancha para cortar los ataques.

La estrategia rindió frutos, aunque costó dos tarjetas amarillas en la primera mitad para sus volantes centrales, Milton Delgado y Valentino Acuña, que mantuvieron el control del partido.

Poco cambió la dinámica en el segundo tiempo. La Albiceleste manejó la pelota con inteligencia, controlando los tiempos del juego, mientras México intentó imponer un partido de fricción, buscando romper el ritmo argentino, pero careció de claridad para poner en aprietos al golero Santino Barbi.

El 2-0 de Argentina llegó a los 56' tras un balón filtrado a Silvetti, habilitado por un preciso pase de Juan Villalba.

La descoordinación entre los centrales mexicanos permitió al extremo del Inter Miami recibir sin oposición y definir con tranquilidad para liquidar el partido.

Sobre el final del partido, México se quedó con nueve hombres en el campo por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez, a los 90+2 y 90+6 minutos, respectivamente.