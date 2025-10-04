México Sub-20 vs. Marruecos: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Copa del Mundo Chile 2025

La Selección Mexicana Sub-20 buscará cerrar la fase de grupos con paso firme en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Tras empatar 2-2 ante España con un doblete del joven Gilberto Mora, el Tri se enfrentará este sábado 4 de octubre a Marruecos, en un duelo clave por la clasificación a octavos de final.

Gilberto Mora, la nueva joya del Tri

Con apenas 16 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana se ha convertido en la sensación del torneo tras marcar los dos tantos ante la Rojita. Su desempeño fue decisivo para mantener a México como líder del Grupo C, considerado “el grupo de la muerte”, con cuatro puntos.

“Voy a dar todo lo que esté en mis manos para cumplir mis sueños”, expresó Mora tras ser elegido el mejor jugador del encuentro. El técnico Eduardo Arce, por su parte, destacó el carácter del equipo que no bajó los brazos pese a verse en desventaja.

Un duelo decisivo ante Marruecos

El encuentro frente a Marruecos definirá las posiciones del grupo, donde Brasil, con un punto, aún tiene opciones. México llega invicto con un empate y una victoria, mientras que los marroquíes suman tres unidades tras vencer a los brasileños en su debut.

Hora y dónde ver el partido

Sábado 4 de octubre

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Nacional, Santiago de Chile

Transmisión: Vix, TUDN y Canal 9 (Televisa)