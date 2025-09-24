México alcanza quinteta de medallas en Mundial de Paranatación

México alcanzó una quinteta de medallas en el Mundial de Paranatación Singapur 2025, gracias a la doble hazaña de Fabiola Ramírez en el OCBC Aquatic Centre.

Este miércoles, la nadadora originaria de la Ciudad de México conquistó la medalla de bronce en la prueba de 200 metros estilo libre categoría S2, sólo quedando por detrás de la italiana Arjola Trimi y de la española Teresa Perales.

Además de festejar en el podio, la mexicana destacó por imponer récord para el continente americano en dicha prueba, gracias a su registro de 5:12.66.

“Estoy muy contenta, no tengo palabras porque esta es una prueba que me cuesta mucho trabajo mentalmente, pero ya me di cuenta que en el agua es otra cosa”, destacó Ramírez Martínez en declaraciones publicadas por el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).

“Estoy muy agradecida por la gente que ha confiado en mí. Mis papás, en primer lugar, porque me permiten hacer lo que me gusta; mi entrenador, que desde hace años empezamos a trabajar juntos y el resultado ha sido fenomenal; y la presidenta de COPAME. Gracias a todos, creo que los (atletas) paralímpicos hacemos un gran trabajo que no es por rehabilitación, sino que es un trabajo profesional que si no fuera por los medios no sería tan visible”.

Nacida hace 35 años, Fabiola Ramírez lleva más de dos décadas trabajando en natación. Padece artrogriposis múltiple congénita, pero eso no le ha impedido llegar a los máximos escenarios.

Ha sido representante de México en Juegos Paralímpicos en cuatro ocasiones (Beijing 2008, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024). En la caótica edición de 2021 (aplazada por la pandemia de covid-19), ganó medalla de bronce en 100 metros espalda categoría S2.

Por si fuera poco, es abogada de profesión con estudios de posgrado en Administración Pública y Ciencia Política. Eso le ha permitido trabajar en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), según su perfil en el sitio web de COPAME.

Su notable recorrido deportivo se hizo presente en Singapur, para conseguir la quinta medalla de México en el Mundial de Paranatación 2025, después de los dos bronces conseguidos por Ángel Camacho, una plata de Jesús Gutiérrez y un oro de Arnulfo Castorena.

México todavía está lejos de emular su legado en el Mundial de Paranatación 2023, celebrado en Manchester, Inglaterra.

En aquella ocasión, la delegación nacional consiguió un total de 13 medallas: un oro, seis platas y seis bronces, aunque quedó fuera del top 20 del medallero general, que fue dominado por Italia con un total de 52 preseas (26 de oro).

Hasta el momento, México se ubica en la decimosexta posición del medallero de Singapur 2025, empatado con Canadá y Japón con el mismo balance: un oro, una plata y tres bronces.

China se mantiene en la cima con un total de 23 medallas, de las cuales 15 son de oro. El podio lo completan Italia y Gran Bretaña con 10 preseas áureas para cada uno, aunque los italianos tienen más platas (11 contra siete).

El Mundial de Paranatación 2025 concluirá este sábado 27 de septiembre, por lo que México todavía tiene posibilidades de elevar su cuota de medallas.

Por lo pronto, Fabiola Ramírez destaca con la primera medalla femenina para la delegación nacional en Singapur. En su misma prueba, Haidee Aceves estuvo cerca de un doble podio, pero finalizó en cuarto lugar con tiempo de 5:21.34.