México redobla medallas en Mundial de Paranatación

México duplicó su presencia en el medallero del Campeonato Mundial de Paranatación 2025, celebrado del 21 al 27 de septiembre en Singapur.

En apenas tres días de actividades, la delegación nacional ya llegó a cuatro medallas. Jesús Gutiérrez y Ángel Camacho obtuvieron preseas de plata y bronce, respectivamente, para unirse a las que habían logrado Arnulfo Castorena (oro) y el propio Camacho (bronce) entre el domingo y lunes.

Fue este martes cuando Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez consiguió la medalla de plata en la prueba de 200 metros combinados categoría SM6.

El nacido en Guanajuato hace 19 años no sólo sobresalió por su posición en el podio, sino por imponer un récord continental en dicha prueba con un tiempo de 02:37.06.

“Me siento muy feliz y contento de haber obtenido la medalla de plata en mi segunda prueba más fuerte y seguimos preparándonos para mañana (miércoles), que es la prueba principal de 400 metros libres”, externó Gutiérrez Bermúdez desde el OCBC Aquatic Centre de Singapur.

“Me siento muy emocionado, con más ánimos y pensando en dejar en alto el nombre de México. Sigue una preparación muy fuerte rumbo a (los Juegos Paralímpicos de) Los Ángeles 2028, donde primeramente Dios esperemos colocarnos entre los tres primeros del mundo”.

A pesar de su juventud, Jesús Gutiérrez ya tiene una notable experiencia internacional, pues en 2024 ganó una medalla de bronce (en 400 metros estilo libre S6) en los Juegos Paralímpicos de París. Por eso ahora su mente está en Los Ángeles.

La otra medalla para México en la jornada del martes fue por cortesía de Ángel Camacho. Firmó el tercer lugar en la prueba de 150 metros combinados individuales categoría SM4 con un tiempo de 2:37.65. Quedó detrás del ruso Roman Zhdanov y del israelí Ami Dadaon.

“Es mi segunda medalla de bronce en esta competencia en Singapur y estoy muy contento de poder saber que los resultados se dieron. Tengo tres pruebas más, porque vine por cinco pruebas. Ya van dos (medallas) de dos”, señaló Camacho Ramírez.

Su primera medalla en Singapur fue en 100 metros estilo libre categoría S4. Todavía le restan las competencias de 50 y 200 metros estilo libre S4, además de 50 metros espalda S4.

“Me siento muy feliz, ya que todo el esfuerzo que se realizó para esta competencia dio frutos. En general fue una competencia muy buena, donde el tiempo que hice fue un segundo arriba de mi mejor (marca) y me siento muy contento”, había comentado Camacho después de ganar su primer bronce en este Mundial.

A pesar de las cuatro medallas, México no se pudo instalar en el top 10 del medallero de Singapur en los primeros tres días de actividades.

Las cuatro preseas (un oro, una plata y dos bronces) lo ubican en la posición 16, empatado con Japón. China está en la cima del medallero con 12 oros, tres platas y dos bronces, seguido de Italia (siete oros, siete platas y seis bronces), además de Gran Bretaña (siete oros, seis platas y 10 bronces).

Hasta el momento, el mejor país latinoamericano en el medallero es Brasil, que se ubica en el cuarto peldaño con seis medallas de oro, ocho de plata y cinco de bronce.

Por primera vez en su historia, el Mundial de Paranatación se está disputando en el continente asiático y cuenta con más de 600 atletas procedentes de 60 países, entre ellos, México.