Arnulfo con doble gloria en Mundial de Paranatación: oro y líder del ranking

José Arnulfo Castorena se consagra como el rey de los 50m pecho SB2 al subir con la medalla de oro en el podio del Mundial, luego de lograr un tiempo de 57.41 segundos y consolidar su posición como el número uno del mundo en su especialidad.

Arnulfo viajó con gran probabilidad de medalla, al poseer cuatro oros Paralímpicos en esta prueba: Sidney 2000, Atenas 2004, Tokio 2020 y París 2024. Además, tiene dos platas (Atenas 2004 y Londres 2012) y un bronce (Atenas 2004).

“Ahorita tenemos un selectivo todo este año que viene y próximamente Panamericanos a buscar estar nuevamente dentro de los primeros lugares, que es lo principal para clasificar a Los Ángeles”, dijo en el OCBC Aquatic Centre de Singapur.

La delegación mexicana se conforma de 19 seleccionados que están en el Campeonato Mundial de Paranatación de Singapur 2025 del 21 al 27 de septiembre.

La historia de Arnulfo ya ha sido contada y se ha vuelto respetada por sus seguidores. A causa de una enfermedad congénita, nació sin desarrollar el pulmón, el brazo izquierdo y las extremidades inferiores. Su madre falleció durante el parto y su padre no se hizo responsable.

“Ser un ejemplo y más para los jóvenes que se acercan, es emocionante y un orgullo cuando me dicen ‘quiero ser igual que tú’, esa es la semillita que uno va plantando”.

