McLaren aterriza en Baku al borde de la gloria

Cuando McLaren ganó el Campeonato de equipos el año pasado, puso fin a una espera de 26 años. Este año, en Baku está a punto de hablar un bicampeonato.

El circuito que alberga el Gran Premio de Azerbaiyán guarda un lugar especial en la historia de McLaren, ya que fue donde el equipo se apoderó de la cima de la clasificación de Constructores la temporada pasada, gracias a la victoria de Oscar Piastri.

McLaren regresa a Bakú en una posición mejor que hace 12 meses, y al borde de la gloria, con una ventaja de 337 puntos sobre su rival más cercano, Ferrari. Con un máximo de 346 puntos restantes tras este fin de semana, solo les queda ampliar esa ventaja para ser inalcanzables, ya que han conseguido suficientes victorias este año para ganar cualquier desempate.

En el GP de Canadá ha sido la única vez que tuvieron dificultades, cuando Lando Norris y Piastri chocaron. El primero se retiró y el segundo vio la bandera a cuadros en cuarto lugar. Mercedes consiguió un triplete allí, y Ferrari también superó a McLaren.

En el resto de las carreras, han tenido un gran desempeño. Ya han conseguido 12 victorias en Grandes Premios en 16 intentos este año. Siete de ellas han sido dobletes. También han subido 27 podios de 32 posibles. Un doblete, o incluso un triplete, les bastaría para defender la corona.

"Tengo bastante confianza. Estamos en esta posición gracias a lo fuertes que hemos sido este año. Me equivocaría si no confiara en que vamos a tener otro buen fin de semana". Pero, como vimos el fin de semana pasado, aún es posible que haya otros que se acerquen y nos ganen, especialmente en estas pistas callejeras y de baja carga aerodinámica; son algunas de nuestras pistas no tan fuertes”, dijo Lando Norris en Bakú.

Oscar Piastri añadió: “Es un testimonio del arduo trabajo del equipo. Es una posición realmente excepcional el hecho de que estemos en una posición tan temprana para hablar de asegurar el Campeonato de Constructores”.

Si logran el objetivo este fin de semana, se convertirán en campeones con el mayor número de Grandes Premios (siete) restantes, eclipsando el récord de seis de Red Bull, establecido hace solo dos años.