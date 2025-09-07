Verstappen arrasa en Monza en modo ‘flash’

Max Verstappen no se rinde en la pelea por el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. La evidencia ocurrió este fin de semana, en el Gran Premio de Monza, en el que arrasó desde la ronda de calificación con par de récords de velocidad.

El neerlandés rompió la marca de la vuelta más rápida, con 264.682 kilómetros por hora, en el último día de qualies. Eso le permitió tomar la pole position con tiempo de 1:18.792 y dejar atrás el récord de Lewis Hamilton en 2020, también en Monza.

Su modo ‘flash’ continuó el día de la carrera principal: ganó con tiempo de 1:13:24.325 y una velocidad promedio de 250.706 kilómetros por hora.

De acuerdo con el sitio oficial de la Fórmula 1, es una nueva marca para la victoria más rápida en la historia de la competencia. Superó el 1:14:19.838 de Michael Schumacher en el Gran Premio de Monza de 2003, con velocidad promedio de 247.585 kilómetros por hora.

“Sabemos que los McLaren es bueno en curvas y tiene un alerón delantero potente. En una pista como esta, donde hay mucha menos carga aerodinámica, puedes salirte con la tuya si tienes un poco de subviraje en medio de una curva”, diagnosticó Verstappen.

“Probablemente, habrá un par de circuitos en los que tengamos buenas posibilidades, pero no es que hayamos dado la vuelta al coche por completo y ahora estemos liderando la clasificación. Necesitábamos tener éxito este fin de semana y lo tuvimos”.

De esta forma, el piloto de Red Bull Racing y actual tetracampeón de Fórmula 1 llegó a 66 victorias, manteniéndose como el tercero con la mayor cantidad en la historia, sólo detrás de Michael Schumacher con 91 y Lewis Hamilton con 105.

Sin embargo, todavía está detrás los representantes de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, en el Mundial de Pilotos 2025.

Verstappen llegó a 230 puntos y sólo logró reducir 10 respecto al líder de la clasificación, que es Piastri. El australiano llegó al Gran Premio de Monza con ventaja de 104 unidades sobre el neerlandés, pero ahora esa diferencia es de 94.

Pese a ello, Verstappen mantiene hambre de pelear tanto por el Mundial de Pilotos como de Constructores: “Lo intentaremos, sin duda. Iremos paso a paso, carrera a carrera, pero, por supuesto, para nosotros este fue un fin de semana increíble. Creo que un par de circuitos tendrán mejor pinta que otros, un par de ellos deberían ser buenos para nosotros”.

Te puede interesar

Esta fue la carrera 16 de 24 programadas en la temporada 2025 de Fórmula 1. Max Verstappen logró apenas su tercera victoria, tras las conseguidas en Japón y Emilia-Romagna. En cuanto a podios, acumula siete, agregando Australia, Arabia Saudita, Canadá y Países Bajos.

Su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, finalizó en la posición 13 en Monza. No aportó para Red Bull en el Mundial de Constructores, mientras que la victoria de Max Verstappen representó 25 puntos y el acercamiento al tercer lugar.

“Ha sido una temporada difícil para el equipo y esta victoria es algo que se merecían desde hacía tiempo. Parecía que McLaren tendría ventaja en casi todas las carreras, pero todos han estado increíbles, explorando y superando los límites del coche. Es fantástico estar hoy en la cima”, declaró Laurent Mekies, jefe de equipo en Red Bull.

“Ha sido la definición de perfección por parte de Max”, agregó el directivo, que entró al cargo a mitad de temporada en reemplazo de Christian Horner.

Por el contrario, esta fue apenas la cuarta carrera en la que McLaren no consiguió victoria en la temporada. La primera fue en Japón (triunfo de Verstappen), la segunda en Emilia-Romagna (triunfo de Verstappen), la tercera en Canadá (triunfo de George Russell) y ahora en Monza.

“Aprendimos mucho en la primera parte de la carrera y también hacia el final. Es una pista única por naturaleza, así que hay aspectos que podemos mejorar para el año que viene y para otras pistas de baja carga aerodinámica más adelante en esta temporada”, reflexionó Oscar Piastri.

El podio del Gran Premio de Monza 2025 fue completado por Lando Norris y Oscar Piastri, seguidos por Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

El próximo Gran Premio de Fórmula 1 se correrá en Azerbaiyán el 21 de septiembre, con Max Verstappen y Red Bull aferrándose a competir tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores. Restan ocho carreras para finalizar esta temporada.

FÓRMULA 1: TOP 5 DESPUÉS DEL GRAN PREMIO DE MONZA

Mundial de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) – 324 puntos Lando Norris (McLaren) – 293 Max Verstappen (Red Bull) – 230 George Russell (Mercedes) 194 Charles Leclerc (Ferrari) – 163

Mundial de constructores