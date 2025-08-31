McLaren estira liderato en reactivación de Fórmula 1

La narrativa de la Fórmula 1 en 2025 no cambió a pesar de la pausa de verano. McLaren sigue siendo el mandamás tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores.

Este fin de semana marcó el regreso de la Fórmula 1 después casi un mes de descanso. Se disputó el Gran Premio número 15 de la temporada en Países Bajos, con triunfo para Oscar Piastri, piloto de la escudería McLaren.

Piastri fue amo y señor del fin de semana en territorio neerlandés: además del triunfo, consiguió la pole position, la vuelta más rápida y fue líder en cada una de las 72 vueltas. En el automovilismo, a esta combinación se le conoce como Grand Slam.

El australiano firmó el primer Grand Slam de su carrera en Fórmula 1 para llegar a 309 puntos en el Mundial de Pilotos y estirar su ventaja en la cima a 34 respecto a Lando Norris, su compañero de equipo y más cercano perseguidor.

Pese a ello, Piastri se mantiene sereno sobre el título: “Esta es una buena manera de regresar, así que si podemos mantenerlo sería genial, pero todavía queda un largo camino por recorrer y hay que seguir haciéndolo carrera a carrera”.

Su compañero de equipo, Norris, tuvo que abandonar el Gran Premio de Países Bajos a ocho vueltas del cierre tras una falla de motor. Fue la segunda vez que se retiró de manera prematura en esta temporada, ya que la primera fue en Canadá a mediados de junio.

Esto permitió que Max Vestappen (Red Bull) finalizara en segundo lugar, mientras que la gran sorpresa del podio fue Isack Hadjar (Racing Bulls).

El experimentado Verstappen cortó una racha de cuatro carreras sin podio y se mantiene en la pelea por el Mundial de Pilotos. Es el único conductor, además de los de McLaren, que supera los 200 puntos en lo que va de la temporada.

Hadjar, por su parte, firmó el primer podio de su naciente trayectoria en Fórmula 1. El francés debutó apenas esta temporada en el Gran Premio de Australia en la escudería ‘hermana menor’ de Red Bull. Después de ocho meses, tuvo su máxima celebración.

“Este siempre fue mi objetivo desde niño. Es el primer paso, mi primer podio y espero que vengan muchos más”, declaró el francés de 20 años, que también cuenta con nacionalidad argelina.

De acuerdo con estadísticas de la propia Fórmula 1, Isack Hadjar entró al top 5 de pilotos más jóvenes con un podio en la historia de la competencia, uniéndose a Max Verstappen, Lance Stroll, Kimi Antonelli y Lando Norris (todos están activos en esta temporada).

También desplazó a Pierre Gasly como el francés más joven en un podio de Fórmula 1. Gasly, actualmente en la escudería Alpine, lo consiguió con 23 años en 2019.

A partir de ahora, restan nueve carreras para concluir la temporada 2025 de Fórmula 1. Oscar Piastri está consolidado como el rival a vencer, firmando siete triunfos y 13 podios en total. Canadá y Australia fueron las únicas aduanas en las que no terminó entre los tres mejores.

Llegó a un total de nueve victorias en su trayectoria en Fórmula 1 y concretó el primer Grand Slam para McLaren en 27 años. El último antecedente fue del finlandés Mika Hakkinen en la temporada 1998, durante el Gran Premio de Mónaco.

“Estoy muy contento por esto (…) No fui solo yo quien mejoró para llegar hasta aquí, fue todo el equipo que me rodea. Sin ellos nada de esto sería posible, es un gran esfuerzo de equipo”, destacó el australiano en conferencia posterior.

Aunque Norris no pudo terminar la carrera, Piastri ayudó a que su equipo extienda su liderazgo, también, en el Mundial de Constructores. McLaren tiene 324 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Ferrari; luego vienen Mercedes y Red Bull tratando de mantenerse en la pelea.

Pero Piastri sigue sin caer en excesos de confianza de cara a lo que resta de la temporada, recordando que el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Monza (Italia).

“Necesito seguir presionando e intentar ganar carreras. No diría que tengo una diferencia muy cómoda. Como vimos hoy, con un solo abandono, la diferencia puede cambiar muy rápido. Así que, a estas alturas, aún no es una diferencia cómoda”.

Top 5 de Fórmula 1 después de 15 carreras:

MUNDIAL DE PILOTOS

Oscar Piastri (McLaren) – 309 puntos Lando Norris (McLaren) – 275 Max Verstappen (Red Bull) – 205 George Russell (Mercedes) – 184 Charles Leclerc (Ferrari) – 151

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES