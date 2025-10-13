Mariners están a mitad del sueño inédito de Serie Mundial

Seattle Mariners es el único de los 30 equipos que conforman el ecosistema actual de Grandes Ligas (MLB) que nunca ha disputado una Serie Mundial.

Hay un renglón aparte para Milwaukee Brewers, Tampa Bay Rays, San Diego Padres y Colorado Rockies, ya que todos ellos han disputado el Clásico de Otoño al menos una ocasión, aunque no lo han ganado. Pero el caso de los Mariners es peor.

Es por ello que la Serie de Campeonato 2025 de la Liga Americana tiene especial relevancia, sobre todo cuando la novena de Seattle está a mitad del sueño inédito de la Serie Mundial.

Los Mariners acumulan dos victorias como visitantes ante Toronto Blue Jays en el inicio de su Serie de Campeonato. El domingo se impusieron por 1-3 en la pizarra y este lunes explotaron con 3-10, destacando una tercia de jonrones por cortesía de Julio Rodríguez, Jorge Polanco y Josh Naylor.

Los juegos tres, cuatro y cinco (en caso de ser necesario) se disputarán en el T-Mobile Park de Seattle. Eso permite soñar a los aficionados con cerrar la batalla contra Blue Jays en casa de manera positiva y llegar a la fase por el máximo trofeo de MLB por primera vez en 48 años de vida.

Los Mariners nacieron en MLB en 1977. Desde entonces, esta es apenas la cuarta temporada en la que consiguen llegar a Series de Campeonato.

La primera fue en 1995 y perdieron 2-4 ante Cleveland Guardians. Luego vinieron un par de apariciones consecutivas, en 2000 y 2001, pero en ambas fueron eliminados por el poderío económico y deportivo que ostentaban los New York Yankees.

Después de 24 años, el grupo que actualmente tiene a Dan Wilson como mánager logró superar a Detroit Tigers por 3-2 en Series Divisionales para meterse a la final de la Liga Americana, cumpliendo los pronósticos ante Blue Jays.

Toronto fue el mejor sembrado de la temporada regular en la Americana, mientras que Seattle fue segundo. Ambos exentaron las Rondas de Comodines (Wild Cards) y dieron pie a una Serie de Campeonato inédita, asumiendo su rol de favoritos en este lado de MLB.

Pero los Blue Jays cuentan con mayor experiencia en esta instancia. Han disputado la Serie de Campeonato de la Liga Americana en ocho ocasiones, incluyendo la actual, con balance de triunfos en 1992 y 1993, bajo la tutela de Cito Gaston como mánager.

Su última participación había sido en 2016, cuando la victoria por 4-1 de Cleveland les impidió regresar a la Serie Mundial.

Ahora, después de una fase regular con 94 triunfos (mejor registro desde los 95 de 1993), los Blue Jays aspiran a mantener a los Mariners lejos del sueño de llegar a su primera Serie Mundial. Pero debido a los resultados de los primeros dos juegos en Toronto, tendrían que extender la batalla a por lo menos seis juegos, incluyendo triple victoria en Seattle.

“Lo que tienen aquí es especial. Lo que siguen haciendo es especial. Es poderoso y han cambiado a este equipo, a la organización y a la ciudad”, destacó Dan Wilson sobre sus jugadores después de vencer a Tigers en las Series Divisionales.

Para México, este enfrentamiento es especial por la presencia de tres peloteros con pasaporte tricolor: Alejandro Kirk, por parte de Blue Jays, y Andrés Muñoz junto a Randy Arozarena por parte de Mariners. Eso significa que el país ya aseguró que volverá a tener representación en Serie Mundial.

El tercer partido entre Mariners y Blue Jays se disputará este miércoles desde el T-Mobile Park. Un día después, en el mismo escenario, se celebrará el cuarto juego, que podría ser definitivo.

Del otro lado, Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers iniciaron este lunes su Serie de Campeonato en la Liga Nacional, recordando que la novena de California es la vigente campeona del Clásico de Otoño.