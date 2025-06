Lois Boisson, soñadora incansable en Roland Garros

Hace una semana, el nombre de Lois Boisson era completamente desconocido para el entorno del tenis mundial. Y no era para menos, ya que llegó con el ranking 361 a Roland Garros, sin nada que perder y mucho que ganar.

Nacida en Dijon, Francia, hace 22 años, nunca había disputado un cuadro principal de Grand Slam. Su sueño se hizo realidad gracias a un wildcard (invitación) por parte de la Federación Francesa de Tenis y unos días después ya puso su nombre en la historia al ser semifinalista.

Boisson derrotó 7(8)-6, 6-3 a la ‘niña maravilla’ del WTA Tour, la rusa Mirra Andreeva, para instalarse entre las cuatro mejores de Roland Garros 2025. Su próxima oponente será la segunda mejor rankeada del mundo, la estadounidense Coco Gauff.

Varios récords se desprenden de la participación de Boisson en Roland Garros hasta el momento. Lo más llamativo es que se convirtió en la primera singlista femenil que alcanza semifinales desde la vía del wildcard en la Era Abierta.

Por otra parte, es apenas la segunda jugadora en los últimos 40 años que logra vencer a dos oponentes del top 10 en el cuadro principal de un Grand Slam. Venció a Jessica Pegula (3) en octavos de final y a Mirra Andreeva (6) en cuartos, algo que sólo había logrado Monica Seles en 1989, también en Roland Garros.

Por si fuera poco, es la tercera tenista que llega a semifinales en su debut en el cuadro principal de un Grand Slam en los últimos 45 años, mérito que ahora comparte con Monica Seles y Jennifer Capriati, que lo consiguieron en Roland Garros en 1989 y 1990, respectivamente, de acuerdo con un informe estadístico de WTA.

Pero todos estos datos son sólo un aderezo al objetivo real de Boisson: ser campeona de Roland Garros este sábado 7 de junio ante los aficionados de su país.

“No creo que esto sea un milagro, pero sí tuve un poco de suerte. Simplemente, esto es la respuesta al esfuerzo que he puesto desde que empecé a jugar al tenis”, comentó después de vencer a Andreeva, ganadora de los WTA 1000 de Dubái e Indian Wells esta temporada.

“Creo que todos los niños que juegan al tenis sueñan con ganar un Grand Slam, y más para un jugador francés, que el sueño es ganar Roland Garros. Es un sueño, así que iré a por él. Mi sueño es ganar, no es estar en semifinales, así que intentaré hacerlo lo mejor posible”, sentenció Boisson.

En esta edición se cumplirá un cuarto de siglo sin título de singles femenil para Francia en Roland Garros, ya que la última en conseguirlo fue Mary Pierce en 2000. De hecho, Pierce es la única en lograrlo en la Era Abierta. De esa magnitud sería la hazaña de Lois Boisson.

“No creo que todos los jugadores sientan la presión del mismo modo, quizá la mayoría de franceses que jueguen en Roland Garros sí la noten. Supongo que es algo que está ahí quieras o no, algo con lo que tienes que lidiar, de lo contrario no se puede ganar ningún partido”.

Un premio extra para Boisson, más allá de si cumple o no su sueño de ser campeona en Roland Garros, es que ya logró escalar casi 300 posiciones dentro del ranking mundial.

Según el sitio de Live Tennis, Boisson saltó al puesto 65 después de alcanzar las semifinales, superando por mucho el mejor ranking de su historia, que había sido el 152 a inicios de 2024. Ya rebasó a Victoria Azarenka y Maria Sakkari.

Sin embargo, la clasificación no es un tema que le quite el sueño: “Realmente no pienso en lo que vendrá después. Sólo intento concentrarme en este torneo, disfrutar mucho de todo lo que estoy logrando tanto dentro como fuera de la cancha. Ya miraré esas otras cosas cuando termine el torneo, por ahora sólo tengo que pensar en mi próximo partido. Tampoco miro mucho las redes sociales”.

Boisson vive un momento todavía más surrealista si se toma en cuenta que el año pasado se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo y tuvo que dejar el tenis profesional durante nueve meses; se reincorporó en febrero de 2025.

Este jueves se definirá la final femenil de Roland Garros 2025 con los atractivos choques de semifinales. Además de Lois Boisson contra Coco Gauff, se llevará a cabo una de las rivalidades más potentes de los últimos años en WTA, cuando Iga Swiatek se mida con Aryna Sabalenka.