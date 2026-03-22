Sultanes rompe racha negativa con título de Liga Mexicana de Softbol

La tercera fue la vencida para Sultanes de Monterrey. Después de dos finales perdidas, ya pueden presumir su primer título de Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Sultanes se impuso a Diablos Rojos del México en cuatro juegos en la Serie de la Reina 2026, que marcó el cierre de la tercera temporada en la historia de la LMS.

El equipo regiomontano había perdido la final de 2024 ante Charros de Jalisco (1-3) y la de 2025 justamente ante Diablos (0-3), pero esta vez la moneda giró a su favor y lograron levantar el trofeo en el llamado ‘Diamante de Fuego’ de la Ciudad de México, el estadio Alfredo Harp Helú.

La Serie de la Reina 2026 comenzó el 17 de marzo en el Walmart Park de Monterrey, donde las locales se adjudicaron la primera victoria por 2-1. El segundo partido fue un día después en el mismo escenario, sin embargo, con victoria para las visitantes por 3-1.

La final se trasladó a la Ciudad de México para el tercer juego el viernes 20, pero Sultanes volvió a tomar la ventaja general tras ganar de manera reñida por 8-7.

En la LMS, el título se define al ganar tres de un máximo de cinco partidos. El choque decisivo fue este 21 de marzo en el Harp Helú ante 4,901 asistentes.

Diablos tenía la urgencia de ganar para llevar la Serie de la Reina a un quinto partido, algo que habría sido inédito en la todavía corta historia de la LMS, aunque fue Sultanes quien pisó el acelerador y en la cuarta entrada ya ganaba 7-0.

El cuarto partido finalizó con un contundente 12-1 en favor de Sultanes y dos condecoraciones para sus jugadoras: Katerina Kindermannova fue nombrada la más valiosa (MVP) de dicho juego y Baylee Klingler la más valiosa de toda la Serie de la Reina 2026.

Horacio De la Vega, presidente ejecutivo de la LMS, y Daniela Leal, directora, entregaron las medallas y trofeo a las campeonas, incluyendo al mánager, Rafael Guzmán.

“Cada jugadora tiene un rol y cada rol es importante. Nosotros hicimos ver a las jugadoras que, aunque no fueran titulares, no importaba porque cada cosa que hacían en el dugout o en el clubhouse tenía un valor”, expresó Guzmán después del título.

Respecto a la final, relató: “Platicamos mucho de que vivieran la experiencia de divertirse, les dije que les están pagando por jugar y eso me llevó a decirles que lo disfrutaran como cuando eran niñas porque el juego les ha dado mucho”.

Este es el onceavo título general para Sultanes de Monterrey, ya que los otros 10 ocurrieron entre 1943 y 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Pese a que el equipo también participó seis temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), allí no pudo levantar el trofeo.

En el caso de la LMS, el historial por ahora queda con tres campeones diferentes: Charros de Jalisco en 2024, Diablos Rojos del México en 2025 y Sultanes de Monterrey en 2026. La primera temporada se jugó con seis equipos y las últimas dos con ocho.

Diablos, que no pudo defender su corona en la Serie de la Reina, fue el mejor equipo de la temporada regular 2026 con récord de 20 victorias y siete derrotas, mientras que Sultanes fue tercero con 15-13 (El Águila de Veracruz fue segundo con 18-8).

Se estima que la cuarta temporada de la LMS se dispute entre enero y marzo de 2027, como ha ocurrido con las primeras tres. Además, faltaría el anuncio oficial para saber si continuarán ocho equipos o habrá algunas bajas o altas.

Los ocho equipos que participaron en 2026, con sus nombres oficiales, fueron: Sultanes Femenil, Diablos Rojos Femenil, El Águila Softbol, Las Olmecas de Tabasco, Bravas de León, Algodoneras de Unión Laguna, Naranjeros Softbol Femenil y Charros Softbol Femenil.

CAMPEONAS EN LA HISTORIA DE LIGA MEXICANA DE SOFTBOL:

*2024: Charros de Jalisco

*2025: Diablos Rojos del México

*2026: Sultanes de Monterrey