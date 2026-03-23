México demanda igualdad en el Clásico Mundial de Beisbol

Una de las máximas autoridades del beisbol en México, Horacio De la Vega, levantó la voz hacia los organizadores del Clásico Mundial (WBC) para pedir un trato igualitario para todas las selecciones participantes tanto en temas deportivos como de patrocinadores.

De la Vega es presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y uno de los principales directivos que acompañó al róster manejado por Benjamín Gil al WBC 2026.

A una semana después del cierre de dicho torneo, en el que Venezuela fue campeón y México no superó la fase de grupos, De la Vega expuso diferentes puntos en los que siente que no hay condiciones parejas.

Primero señaló la falta de un sorteo para agrupar a las selecciones: “Hoy no es un sorteo, sino una asignación de grupos. Todo el mundo lo ha comentado por el hecho de que el torneo está perfilado para que a la final llegaran Estados Unidos y Japón. Eso es incorrecto, no puede ser. Si hay un torneo equitativo tiene que ser bajo un sistema y no digo específicamente de tómbola, puede ser con base al ranking mundial. Hay varias metodologías que se pueden utilizar”.

Luego calificó como privilegio la forma en que se asignaron descansos para la novena de las Barras y las Estrellas: “No se debe privilegiar puntualmente que los días de descanso de la selección de Estados Unidos sean marcados. Se nos avisó muy claramente: pase lo que pase, gane o pierda Estados Unidos, hoy descansan. A ver, espérame, tiene que ser parejo para todos”.

Otra de sus demandas, que hizo eco en varias selecciones, fue la negación de préstamos de jugadores que pertenecen a equipos de Grandes Ligas (MLB).

“Estoy de acuerdo en que no te prestan a todos, pero si te los prestan debe haber reglas muy claras de cuándo puedes utilizarlos, porque hubo varias consideraciones durante el torneo que decían que tal día no se podía usar a un jugador. Si hay reglas con eso, evidentemente habrá que ser muy claro previo al torneo, no durante. Se presta a malas interpretaciones”.

También sobre el tema de los préstamos, agregó: “Estás limitado a anunciar a los jugadores hasta que no te autoricen. En México teníamos cinco autorizados faltando 24 horas para el cierre de confirmaciones, mientras Estados Unidos tenía 25 o 28 ya confirmados. Eso suena raro”.

Isaac Paredes, Ramón Urías y José Urquidy fueron algunos de los peloteros mexicanos más destacados que no pudieron participar por negación de préstamos.

El análisis fue que estas bajas afectaron el rendimiento del Tri, que quedó detrás de Italia y Estados Unidos en el Grupo B. No pudo avanzar a cuartos de final y mucho menos refrendar el tercer lugar histórico obtenido en 2023.

Por otra parte, la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció con días de anticipación que el WBC 2026 otorgaría dos plazas al continente americano para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 sin otra oportunidad de clasificación.

Esa es otra inconformidad de Horacio De la Vega, quien recordó su etapa como atleta y su participación en dos Juegos Olímpicos.

“Es un tema no menor (…) Si a mí me hubieran dicho tres semanas antes de un evento clasificatorio que esa es la única oportunidad para clasificar es una cosa absurda. No es lógica y no tiene coherencia. Así tomó la decisión la Confederación y no había mucho que hacer. Supongo que la tomaron a nivel de asamblea mundial y demás, pero fue una cosa atípica y pareja para todos. Pareja en cuestión de participar, pero no en que hay jugadores que te prestan o no, dependiendo de las organizaciones de Grandes Ligas o del famoso seguro”.

Por consecuencia, México perdió la posibilidad de disputar sus segundos Juegos Olímpicos en beisbol, ya que la primera y única vez, hasta ahora, fue en Tokio 2020.

“Es una pena porque evidentemente este resultado no nada más tuvo impacto en el Clásico, sino en la propia selección. Pudimos haber clasificado a los Juegos Olímpicos y hecho un gran papel”.

Envió una carta

Pese a todas estas inconformidades, De la Vega aclaró dos cosas: que a México le hace falta trabajar en desarrollo de talentos en pitcheo y que envió una carta al director del WBC, Jim Small, con todos estos puntos antes del torneo.

“Hay mucho trabajo que hacer. Hoy por hoy tenemos cinco franquicias, máximo, en LMB que le apuestan al desarrollo de talento mexicano, como Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán. También tenemos muchos jugadores colocados en franquicias de Estados Unidos, más de 134 en los últimos tres años. Hay talento, pero creo que hay que redoblar esfuerzos porque si no le metemos, sobre todo, en mi humilde opinión, a una estrategia puntual y clara de pitcheo, vamos a seguir quedando en la rayita. Es un cambio en el que tenemos que pensar y ser muy serios en la toma de decisiones de la liga a futuro”.

Respecto a la carta de inconformidades, explicó: “Se envió desde antes porque no quisimos, lo digo abiertamente, decir que estábamos ardidos porque perdimos. Desde nuestra opinión hay áreas de oportunidad que tienen que mejorarse y fue bien recibida. Tuve la oportunidad de platicar con Jim Small personalmente durante el torneo, me dijo que recibió la carta y estaba de acuerdo, que nos veríamos posteriormente”.

En el tema de patrocinadores, De la Vega se mostró molesto porque México fue obligado a portar indumentaria Nike cuando tiene un acuerdo con New Era, mientras que a Japón sí se le permitió vestir con la marca Mizuno.

“En fin, hay muchas consideraciones. Repito, es un gran evento, es una crítica constructiva porque sí creo en el torneo y el posicionamiento del Clásico es notorio a nivel mundial, pero creo que debe tener una mirada hacia un tema equitativo y de igualdad de circunstancias para todos los países que participan, con la intención de que todos tengamos la misma posibilidad de ganar”, concluyó.